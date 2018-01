Blåt antiklimaks besvarer 21 centrale spørgsmål På 30 minutter skrottede Løkke regeringens prestigeprojekt og besvarede indirekte en lang række spørgsmål.

Flere svar på centrale spørgsmål står i et mere klart lys, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag skrottede regeringens prestigeprojekt om en stor og ambitiøs skattereform.

Her er 21 af svar:

Ja, det er en klokkeklar ydmygelse af hele regeringen, når statsministeren lægger sit prestigeprojekt om en stor skattereform i graven.

Ja, regeringstoppen anerkender på lange strækninger på tværs af ministerholdet, at alle har tabt ansigt.

Nej, personskatten bliver næppe nedjusteret for mere end et par milliarder kroner frem mod næste valg.

Ja, Thornings skattereform var i 2012 på mere end fire milliarder kroner, dengang hun havde magten, og dermed større end den skattelettelse, Løkke sandsynligvis får båret igennem.

Nej, DF får ikke held med at lave et paradigmeskifte i udlændingepolitikken i denne såvel som næste valgperiode, så længe Venstre eller Socialdemokratiet sidder i Statsministeriet.

Ja, DF vil få indrømmelser i form af bl.a. øget fokus på hjemsendelser af flygtninge med midlertidig opholdstilladelse.

Ja, statsminister Løkke tror på, at der nu kan landes en hurtig ’miniaftale’ om lavere skat og udlændingestramninger med DF om bord, hvilket også virker sandsynligt, fordi DF mener, at en aftale kan laves på fem minutter.

Ja, det var en enig regering, der mandag aften traf den endelige beslutning under et uformelt ’krisemøde’ på Marienborg.

Nej, Løkke mener ikke, at han er statsminister for enhver pris, selv om han har lagt mærke til, at mange kritikere påstår det modsatte.

Ja, der er trods det store skattenederlag betydelig lettelse i den mest fritænkende og liberale del af Venstre, som nu undgår at skulle forsvare et stort skifte i udlændingepolitikken.

Ja, Liberal Alliance er det parti, som har ædt de største kameler, hvilket skader troværdigheden og kan gå ud over vælgeropbakningen på sigt.

Nej, der er ingen tegn på opstandelse i LA’s folketingsgruppe, selv om flere medlemmer på de indre linjer har udtrykt, at de var klar til valg, hvis ikke man fik markante skattelettelser.

Ja, udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) får svært ved at overbevise vælgerne om, at de skal tro på ham i en valgkamp, hvilket kan skade hele partiet, hvis ikke man når at skifte formand inden.

Nej, justitsminister Søren Pape (K) får ikke de store skrammer i denne omgang, så længe LA og V har investeret mest politisk kapital i jagten på lavere skat.

Ja, der kommer til at blive drøftet lavere skat (dog ikke personskat) og afgifter i andre sammenhænge i fremtiden – herunder når der skal vedtages en ny energiaftale, medieforlig og sandsynligvis også i den kommende finanslov.

Ja, ifølge regeringskilder kan og vil der nu blive indført lempelser af udlændingepolitikken på en række områder – herunder områder, som skal forbedre international rekruttering.

Nej, regeringens tilbagetog er ikke en entydig gevinst for Socialdemokratiet, som i det lys har mistet en smule ammunition, når de i en valgkamp vil angribe DF for at give skattelettelser sammen med Liberal Alliance.

Ja, der er stor skuffelse i DF over Løkkes håndtering af forløbet, hvilket kan gøre DF mere besværlig at håndtere, når der skal forhandles andre aftaler.

Nej, V-LA-K-regeringen er i Thulesen Dahls (DF) øjne ikke blevet mere »holdbar« af Løkkes beslutning, og det er stadig ikke sikkert, at trekløverkonstellationen har DF’s opbakning efter næste valg.

Nej, der kommer ikke valg i utide, så længe V, LA og K er enige om, at det altid kan betale sig at sidde i regering.

Og hvis du er i tvivl: Ja, vi har en borgerlige regering med det – ifølge dem selv – mest borgelige regeringsgrundlag i nyere tid, selv om det ikke virker sådan målt på de seneste måneders resultater.