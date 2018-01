Ventetid stiger igen igen igen på svar på arbejdsskader Det tager nu i gennemsnit 32 måneder at få afklaring på de sværeste typer af arbejdsskader. Det bliver snart bedre, lover direktør.

Hvis en borger i 2017 fik anerkendt mén og tab af erhvervsevne efter en arbejdsulykke, havde han eller hun i gennemsnit ventet på svaret i 32 måneder.

Dermed er den i forvejen stærkt kritiserede ventetid på afklaringen af de mest alvorlige typer af arbejdsskader endnu engang steget. Fra 26 måneder i 2015 til 28 måneder i 2016 og nu altså 32 måneder i 2017.

Det er ikke godt nok, erkender Anne Kristine Axelsson, direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), det tidligere Arbejdsskadestyrelsen. Her behandles årligt omkring 50.000 sager om arbejdsskader.

Hun understreger dog, at de længere ventetider for 2017 var forventet, fordi medarbejderne i årets løb har haft fokus på at afvikle de ældste sager, der i en årrække havde hobet sig op.

»Når sagsbehandlingstiden er høj lige nu, så er det et udtryk for, at vi har afviklet meget gamle sager i 2017. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi er tilfredse med sagsbehandlingstiden og ikke arbejder på at få den ned, men det, der er vores mål, er, at få ekspederet alle de sager, der er for gamle, og hvor folk har ventet for længe på en afgørelse«, siger hun.

I løbet af 2017 har AES afsluttet 5.000 sager, der var anmeldt i 2014 eller i årene før.

Normale tilstande i 2019

Anne Kristine Axelsson tiltrådte som direktør i sommeren 2016, da Arbejdsskadestyrelsen blev lagt ind under ATP og ændrede navn. På det tidspunkt havde de gamle sager ligget mere eller mindre stille, efter Kammeradvokaten i 2014 havde fundet en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Fejlene i afgørelserne er nu bragt i orden, men opgaven med at barbere måneder af sagsbehandlingen venter fortsat.

Det er helt grotesk, at vi ser en stigning i stedet for et fald, og det er helt håbløst at sætte mennesker i den situation med så lang en ventetid Mona Striib, næstformand i FOA

Også i 2018 vil ventetiden være for lang, forventer Anne Kristine Axelsson, der håber på »normallignende tilstande« i 2019. Til den tid skal den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle typer af sager, der i dag ligger på lidt over ni måneder, gerne være nede på syv måneder. Og de mest komplicerede sager, hvor en borger får anerkendt mén og tab af erhvervsevne, skal maksimalt tage 20-22 måneder at afklare. Det er den type sager, der i dag tager i gennemsnit 32 måneder.

Er det godt nok, hvis der først i 2019 er »normallignende tilstande«?

»Det er aldrig godt nok, at vi har borgere, der venter på at få en afgørelse inde hos os. Det er vi bestemt ikke tilfredse med, og det arbejder vi også benhårdt på at få ændret. Vi må bare konstatere, at vi overtog en butik med alt for mange verserende sager og alt for gamle sager«, siger Anne Kristine Axelsson.

En meget, meget dårlig forfatning

Den forklaring er Mona Striib, næstformand i FOA, ikke tilfreds med. Hun kalder 32 måneders ventetid for »fuldstændig katastrofalt«.

»Det er helt grotesk, at vi ser en stigning i stedet for et fald, og det er helt håbløst at sætte mennesker i den situation med så lang en ventetid. Det kan have den konsekvens, at man går helt ned med flaget både psykisk og økonomisk«, siger hun.

Hun anerkender ikke forklaringen om, at de gamle sager trækker statistikken op.

»Det her kalder på, at ministeren lige med det samme sikrer, at der afsættes de nødvendige ressourcer til dels at få afviklet den gamle pukkel, men også at have bemanding der gør, at sagsbehandlingstiden kommer ned på et rimeligt niveau«, siger hun.

Skal hun selv fastsætte, hvad en rimelig sagsbehandlingstid er, lyder den på tre måneder i gennemsnit.

I 3F mener arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen, der også er bestyrelsesmedlem i AES, at 32 måneder er »alt, alt, alt for lang tid«.