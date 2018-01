Staten står til at tabe sag: Kan betyde statsborgerskab til flere traumeramte Kammeradvokaten vurderer, at staten vil tabe sag til en traumeramt kvinde, som har fået afslag på sin ansøgning om dansk statsborgerskab. Det kan føre til en stribe af genoptagelsessager.

Den danske stat vil med stor sikkerhed tabe en konkret retssag om afslag på statsborgerskab til en kvinde, der lider af posttraumatisk stress (ptsd).

Sådan lyder den klokkeklare vurdering i et fortroligt notat fra statens advokat, Kammeradvokaten, til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Politiken har set.

Folketingets Indfødsretsudvalg har afslået kvindens ansøgning om dansk statsborgerskab, men efter at kvinden har sagsøgt myndighederne, kalder Kammeradvokaten det for »sikkert«, at byretten vil vurdere, at kvinden »ikke er i stand til, eller har rimelig udsigt til at kunne bestå dansk- og indfødsretsprøven«, og at hun derfor er blevet udsat for diskrimination på grund af et handikap i strid med internationale konventioner.

»Sagsøgeren vil derfor få medhold i sin påstand om anerkendelse af, at det meddelte afslag på ansøgning om indfødsret udgjorde diskrimination på grund af handikap i strid med Danmarks internationale forpligtelser«, skriver Kammeradvokaten.

En principiel vurdering

Det får nu udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til at opfordre Folketingets Indfødsretsudvalg til at genoptage kvindens sag.

»Udlændinge- og Integrationsministeriet kan tilslutte sig Kammeradvokatens vurdering af sagen og agter at følge Kammeradvokatens anbefaling«, skriver Inger Støjberg i et fortroligt brev til udvalget.

Kammeradvokatens vurdering kan få betydning for en lang række ptsd-ramte personer, vurderer seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder.

»Det er nyt og principielt, at ministeren med henvisning til Kammeradvokaten anbefaler en genoptagelse. Det er ikke sket før«, siger hun.

Sagen er opsigtsvækkende, fordi Folketingets Indfødsretsudvalg ofte giver afslag på statsborgerskab til ansøgere med lægeerklæringer, der påviser, at ansøgerne ikke kan bestå den nødvendige dansk- og indfødsretsprøve, som det ellers kræver for at få dansk statsborgerskab.

Har man lægeerklæringer på en sygdom eller lidelse, kan man normalt søge om dispensation, men ved tildeling af statsborgerskab bliver dispensationsansøgninger afgjort ved simpel afstemning blandt politikerne i Folketingets Indfødsretsudvalg. Og siden regeringsskiftet i 2015 har det været markant sværere at opnå dansk statsborgerskab på grund af det borgerlige flertal i udvalget.

Udlændinge- og Integrationsministeriet opgjorde således sidste år, at i ud af 65 udvalgte dispensationsansøgninger var det kun ved de to af sagerne, at et flertal i udvalget gav dispensation. Det på trods af, at der i de 64 af ansøgningerne var vedlagt lægeerklæringer på, at ansøgeren på grund af en lidelse eller sygdom ikke kunne bestå prøverne.

Seniorforsker Eva Ersbøll mener, at udvalget nu bør tage sin praksis op til overvejelse.

»Man vil få en række sager til genoptagelse. Nogle af dem er så syge og traumatiserede, at de næsten ikke er kontaktbare. De vil høre til den kategori, der med stor sikkerhed skal have dispensation«, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra medlemmer af Folketingets Indfødsretsudvalg.