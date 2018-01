Analyse: Blå blok ændrer licens til medieskat bag lukkede døre

Når fremtidens deltagere i DR’s ’Mads og Monopolet’ diskuterer, om drikfældige faster Ellen nu må komme med til onkel Peters 70-års fødselsdag, og når TV-avisens journalister arbejder ude i verden, kan pengene komme fra en særlig medieskat frem for den licens, som de fleste af os betaler i dag.

Mens resten af forligskredsen og DR’s bestyrelse pænt må vente udenfor, forhandler blå blok i disse dage medielicensens fremtid i Finansministeriet.

Meget peger på en finsk model, hvor en ny medieskat afløser licensen. Her kan blinde, døve og studerende slippe billigere, og antallet af sortseere minimeres. Kilder tæt på forhandlingerne peger på, at det kan give op til 300 mio. kr., som kan tælle med i de kommende besparelser, fordi staten så skal betale mindre til DR.

Medieskatten skal forhandles hvert fjerde år og giver mere stabilitet, end hvis licensen skal finansieres over finansloven, hvilket har været en anden model på bordet.

I toppen af DR er frygten, at blå blok lægger sig fast på store besparelser

I december afslørede Politiken, at politikerne var i gang med at skære i DR og afskaffe medielicensen under de dramatiske skatteforhandlinger. 12,5 pct. ville man spare. Ideen kom fra DF-formand Thulesen Dahl, finansminister Kristian Jensen gik med, men forhandlingerne endte i grøften, og for tre uger siden skrottede statsministeren regeringens plan om en ambitiøs skattereform.

I stedet gik regeringen efter alene at lempe skatten for et par milliarder kroner og gøre det mere fordelagtig at spare op til pension. Men siden har DF-ledelsen rørt på sig igen, og nu er DR’s økonomi atter på bordet. DF kan sælge en død medielicens som en sejr, og det er vigtigt, hvis partiet skal lægge navn til skattelettelser.

Et bredt flertal i Folketinget bakker på forhånd op om en ny medieskat, men besparelserne på DR’s budgetter er et mere ømt punkt. De blå partier planlægger at skære mellem 12,5 og 20 pct. i DR.

Ved forhandlingsbordet trækker Konservative og DF i hver sin retning, og armlægningen er ikke færdig endnu. Uden for forhandlingerne står Socialdemokratiet, og for hver dag, der går, stiger utilfredsheden med ikke at vide, hvad der reelt foregår. Det vender vi tilbage til.

Frustration i DR-top

En forvandling af medielicensen til en medieskat efter finsk forbillede er også DR-bestyrelsens foretrukne model, men her stiger frustrationen over, at der tilsyneladende bliver bundet sløjfer på DR’s fremtidige budgetter i et mørklagt forløb med partier, som kun har 90 mandater.

I toppen af DR er frygten, at blå blok lægger sig fast på store besparelser, som kan fryse Socialdemokratiet ude og efterlade en aftale med et smalt, men også usikkert flertal bag sig. Det er sket før og senest i 2010, da Per Stig Møller sad for bordenden, og VK-regeringen gik sammen med DF og LA uden om de røde partier. Efter et valg vil et muligt rødt flertal ikke være bundet af forliget, og så kan DR’s økonomi blive taget op igen.

I Kulturministeriet satser Mette Bock (LA) på et bredt forlig, men det bliver ikke for enhver pris, har hun tidligere understreget.

Socialdemokratiet vil strække sig langt for at komme med i en aftale, og partiet har valgt ikke at vedtage nogen former for røde linjer internt i partiet. Men analysen i partiet er, at en besparelse på 12,5 pct., eller hvad der svarer til 500 mio. kr., vil være meget svært at gå med til.

Desto større er frustrationen over, at de blå partier tyvstarter med forhandlingerne, uden at alle forligspartier er med ved bordet. S anser Konservative for sin tætteste allierede, så længe begge parter er fortalere for, at der bliver skåret et minimum af DR’s budgetter.

Et nyt medieforligsudspil præsenteres først efter vinterferien i uge 7, men allerede i næste uge vil blå blok forsøge at slå de sidste pløkker i en ny skatteaftale, der piller ved DR’s økonomi.