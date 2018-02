Skatteaftale: Her er vinderne og taberne

Den samlede aftale blev langt mindre, end regeringen havde håbet på, men tirsdag indgik V-LA-K sammen med DF en aftale om lavere skat for 5 mia. kr.

Her får du et overblik over, hvor der gives, og hvor der tages.

De får skattelettelser

- En HK’er, der tjener omkring 214.000 kr. om året, får samlet set en årlig skattelettelse på 1.850 kr. Lægger man fradrag på pension oveni, bliver gevinsten 3.550 kr. om året.

- En LO’er, der tjener 360.000 kr. om året, får samlet set en årlig skattelettelse på 1.850 kr. Lægger man fradrag på pension oveni, bliver gevinsten 3.650 kr. om året.

- En funktionær, der tjener 521.000 kr. om året, får samlet set en årlig skattelettelse på 3.150 kr. Lægger man fradrag på pension oveni, bliver gevinsten 4.750 kr. om året.

- En direktør, der tjener 1.043.000 kr. om året, får samlet set en årlig skattelettelse på 3.150 kr. Lægger man fradrag på pension oveni, bliver gevinsten 3.150 kr. om året.

Her kommer pengene fra

Regeringen henter en del af pengene – omkring 3,5 mia. kr. – fra pensionsaftalen fra i fjor samt den såkaldte jobreform I, hvormed man vedtog kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Derudover bruger man penge fra råderummet og justerer på de såkaldte optjeningsprincipper.

- For det første vedtager man et opholdskrav for dagpengemodtagere. Opholdskravet gælder for de personer, som har arbejdet i en udenlandsk virksomhed uden for EU og derfor ikke har boet i Danmark i syv af de seneste otte år. I den situation kan et medlem af en a-kasse ikke få udbetalt dagpenge ved ledighed, de første syv år efter de er kommet hjem.

- For det andet strammer man reglerne for uddannelses- og kontanthjælp. I dag skal man have boet i Danmark i syv ud af de seneste otte år for at få ret til kontanthjælp. Det ændres til, at man skal have opholdt sig i landet i ni ud af de seneste ti år.

- For det tredje indføres også et helt nyt beskæftigelseskrav, som betyder, at man skal have haft to et halvt års beskæftigelse inden for de seneste ti år for at få ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp.

- For det fjerde indføres et krav om, at man skal have opholdt sig i landet i syv ud af de seneste otte år for at komme i ressourceforløb, løntilskudsjob eller på ledighedsydelse. Opfylder man ikke dette krav, sættes ydelserne ned på integrationsydelsesniveau.

Kilde: regeringen.dk