Styrelse nægter at slette børns 'anonyme' data

Undervisningsministeriet har beklaget, at tusindvis af forældre og børn blev vildledt, da skoleeleverne i de årlige nationale trivselsmålinger mellem 2015 og 2017 blev lovet »anonymitet«.

Trivselsmålingen Den nationale trivselsmåling blev indført fra 2015 som led i folkeskolereformen til brug for forskning og statistik. Elever stilles spørgsmål om bl.a. deres sundhedstilstand, ensomhed, mobning og koncentrationsevne i skolen. Målingen er et obligatorisk led i undervisningen i folkeskolen, men ikke i privat- eller friskoler. Eleverne skal som udgangspunkt deltage, og deres svar lagres med barnets cpr-nummer. Her fra 2018 kan deres anonymitet sikres ved at svare på papir. Ønsker elever ikke at deltage, har det ingen konsekvenser for eleven. Kilde: Undervisningsministeriet Vis mere

Politiken bragte sagen på forsiden 1. januar, og mange forældre blev oprørte og bekymrede over at læse, at Styrelsen for IT og Læring (Stil) reelt gemte de følsomme persondata om børnene med cpr-numre på ubestemt tid. Nogle skred til politianmeldelser af ministeriet, andre skrev til ministeriet med krav om, at deres børns trivselsdata blev slettet.

Nu, to måneder senere, har forældrene fået svar fra styrelsen: »Stil imødekommer ikke din anmodning om sletning af dit barns besvarelser i trivselsmålingen«, lyder det enslydende i afgørelserne, som en række borgere har sendt til Politiken.

Juridiske eksperter har konkluderet og ministeriet medgivet, at lovens regler om at oplyse borgerne fyldestgørende om dataindsamlingen ikke var overholdt.

Alligevel lyder Stil’s begrundelse for ikke at slette, at: »det fremgår af persondataloven, at der er mulighed for at få slettet data, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. (...) Det er imidlertid ikke tilfældet for Stil’s håndtering af trivselsdata«.

En af de klagende forældre er Naomi Elkington, som har to børn i udskolingen i Hillerød Kommune. Hun har bedt om at få slettet sine børns data, fordi hun »føler sig ført bag lyset på sine børns vegne«, da det kom frem, at svarene i trivselsmålingen ikke var anonyme som lovet.

Mistillid er nu blevet endnu større

Den nedslående afgørelse fra styrelsen har nu gjort hendes mistillid til staten og folkeskolen endnu større: »Mine børn gør jo, hvad de får besked på ovre i skolen – når de skal svare på noget i systemet, ja, så gør de det. Men som forælder bliver jeg jo nødt til at tage ansvar for deres handlinger, for jeg er den myndige. De kan ikke overskue de risici, som jeg kan. De her data kan blive hacket eller lækket, de kan blive givet til kinesere ved en fejl, eller de kan i fremtiden blive brugt til alle mulige andre formål af staten eller forsikringsselskaber. Jeg er ikke tryg ved det på hverken kort eller lang sigt. Men staten siger nu reelt, at jeg ikke er myndig til at træffe den beslutning. Det er, som om det er statens børn og ikke mine børn«, siger Elkington, der er uddannet agronom, men selv i en række år arbejdede som skolelærer.

Hun undrer sig over, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) som reaktion på Politikens afsløring suspenderede trivselsmålingen. Siden har ministeren genstartet målingen, som løber af stablen fra 20. marts, men hun har nu sikret, at børn kan afgive anonyme svar på papir.

Politiken har sendt Stil’s afgørelser til juridiske eksperter. Og en overtrædelse af lovens oplysningsregler fører ikke per automatik til, at data skal slettes. Det udelukker dog ikke, at myndigheden kan vælge at give borgeren bedre rettigheder, skriver professor i dataret Peter Blume.

Advokat med ekspertise i dataret Catrine Søndergaard Byrne mener, at styrelsen netop burde værne om borgernes tillid til systemet og komme dem i møde: »En ansvarlig myndighed havde som konsekvens af den vildledning, der er foregået, imødekommet de bekymrede forældre ved at anonymisere børnenes data. Dermed ville man gøre det, som man oprindelig lovede borgerne«, siger Byrne fra tænke-handle-tanken DataEthics.

Undervisningsminister Merete Riisager skriver i en kommentar til Politiken, at ministeriet er i gang med at behandle en klage over styrelsens afgørelse.

»Jeg kan ikke kommentere verserende klagesager. Men jeg vil arbejde for, at borgere får mulighed for at få slettet data«, siger Merete Riisager.

Stil har i afgørelserne undladt at oplyse borgerne om, at de også kan klage til Datatilsynet. Hertil siger Riisager:

»Jeg går ud fra, at Stil oplyser borgerne om de klagerettigheder, de har. Hvis ikke det foregår på retmæssig vis, må de selvfølgelig rette ind«.