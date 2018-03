Mette Gjerskov får modkandidat: Er det nu, hun skal straffes af S-ledelsen? Mange socialdemokrater skeler i disse dage til et lokalt kandidatopgør i Roskilde, hvor der pludselig er dukket en modkandidat til Mette Gjerskov op. Er det ledelsen, der vil straffe hende for ulydighed, spørger mange sig selv.

På papiret er det et helt almindeligt, lokalt opgør om, hvem der skal være folketingskandidat for Socialdemokratiet i Roskilde. Men en lang række socialdemokrater mener, at det handler om meget mere. Om den udlændingepolitik, som kandidaten fra Roskilde gennem længere tid har været blandt de fremmeste kritikere af.

Eksministre har meldt sig efter tur for at støtte kandidaten, mens toneangivende sympatisører for toppen af poppen i den nuværende ledelse er af en anden opfattelse. Et klassisk magtopgør per stedfortræder ser ud til at være i gang.

I centrum står tidligere minister Mette Gjerskov (S), der har været medlem af Folketinget siden 2005 og kandidat for Roskildekredsen siden 2002. Indtil i mandags stod hun til også at være kandidat ved næste valg.

Men under et ophold i New York fandt hun ud af, at der her, kort før kandidaten formelt skal vælges, er kommet en udfordrer. Mandag aften bekendtgjorde debattøren Niels Jespersen nemlig pludselig på Facebook, at han nu vil forsøge at blive kandidat for Roskilde.

Man skal passe på med at bruge ordet ’kup’, men jeg mener, at der er et eller andet fordækt over den her proces, og det er et snigløb både på Mette og os, der arbejder for kredsen Daniel Prehn, S-formand for Roskildekredsen

»I den seneste tid har mange gode venner og kollegaer opfordret mig til at stille op og ikke bare have holdninger«, lød det i opslaget, der kom netop den dag, hvor den lokale 3F-formand for Roskildeegnen, Ole Holtse, gik til angreb på Gjerskov for ikke at udfylde sin rolle som Roskildes repræsentant.

Efter beskeden om en modkandidat afbrød Gjerskov sit ophold i New York for at haste hjem. Det er nemlig allerede på et møde i kredsen på mandag, kandidaten skal vælges. Og nu positioneres der.

Torsdag meldte så en anden af de lokale fagforeningssværvægtere, Bo Viktor Jensen, sig på banen med kritik af Gjerskov på vegne af LO Roskilde Egnen. Og endelig brugte Roskilde-borgmester Joy Mogensen (S) torsdag eftermiddag Facebook til at sende et røgsignal om, hvor hun står.

»Jo længere jeg har været borgmester, jo tydeligere er det kommet til at stå for mig, at andre lokalsamfund har en klarere stemme på Christiansborg«, lød det fra Mogensen, der går for at have tætte politiske forbindelser til partitoppen.

Omvendt har en række tidligere S-ministre meldt sig på banen med støtte til Gjerskov. Onsdag kunne Gjerskov på Facebook vise et kort, hun havde modtaget sammen med en buket blomster. »Vi tænker på dig, og du har vores fulde sympati«, stod der på kortet, der blandt andet var fra de tidligere S-ministre Ritt Bjerregaard, Helle Degn og Jytte Andersen samt LO-formand Lizette Risgaard.

Og til Roskilde Avis torsdag satte en anden tidligere S-minister, Poul Nielson, ord på det, konspirationsteorierne går på.

»Man kan ikke sige sig fri for en mistanke om, at denne her aktion er sat i gang andre steder fra end noget, der bunder i nogen reel lokal utilfredshed«, lød det.

Kontroversiel figur

Jytte Andersen finder det »under lavmålet«, at der kommer en modkandidat i sidste øjeblik, mens Gjerskov er i udlandet, og også hun deler Nielsons mistanke om, at det kan være orkestreret fra toppen af partiet. »Tanken kunne godt strejfe en«, siger hun til Politiken.

Den drejning af udlændingepolitikken, Socialdemokratiet har taget under Mette Frederiksen, har langsomt gjort Mette Gjerskov til en kontroversiel socialdemokrat.

Hun er flere gange i denne valgperiode kommet med udmeldinger, der gik kontra partiledelsens holdning på udlændingeområdet. Modsat partiet stemte hun imod, da V-regeringen i 2016 strammede udlændingereglerne markant.

Hun gik også imod partilinjen i fjor i sagen om kvoteflygtninge. Og senest fortalte Gjerskov i januar til Politiken, at hun – modsat partiledelsens linje – vil stemme imod et burkaforbud. En melding, der vel at mærke kom dagen efter, at Frederiksen på et gruppemøde i partiet angiveligt havde advaret om, at det fremover kunne få konsekvenser at stemme imod partiet.

»Om det får konsekvenser, det er op til ledelsen at vurdere«, som Gjerskov forklarede ved den lejlighed her i avisen. Noget, som blev læst som en klar provokation.

Og spørgsmålet, mange stiller sig selv, er kort og godt, om Mette Gjerskov nu mærker konsekvensen, og om der er folk i toppen af partiet, der har trukket i nogle tråde og fundet en modkandidat for at vippe den besværlige Gjerskov ud.

Hvordan det i givet fald skulle være foregået, er der mange teorier om, og der er ikke nogen, der vil lægge navn til dem. Men flere bemærker, at man skal lægge mærke til, at mange af dem, der på Facebook har liket Niels Jespersens kandidatur, er partifolk, der er tæt forbundet med partiets gruppeformand på Christiansborg, Henrik Sass Larsen.

Larsens begejstring for Gjerskov går da også for at være begrænset, og at ’Sass-folk’ liker Jespersen-kandidaturet, er nok ikke tilfældigt, lyder teorien. Omvendt er der omkring 400, der har liket opslaget fra den kendte debattør, så teorien mangler mildt sagt en rygende pistol.

Formand bakker Gjerskov op

Formanden for Roskildekredsen i partiet, Daniel Prehn, bakker op om Gjerskov og er godt tilfreds med, at hun af og til kommer med meldinger, der ikke flugter med den af partiledelsen udstukne.

»Det har jeg rigtig stor respekt for«, siger han, men medgiver, at han politisk selv ligger på linje med Gjerskov.

Også han har en mistanke.