Mette Gjerskov er lettet, men: »Den er bestemt ikke hjemme« Den åbenmundede eksminister Mette Gjerskov vandt første slag om at blive socialdemokraternes kandidat i Roskilde.

Det var en lettet Mette Gjerskov (S), som Politiken i telefonen sidst på lørdag eftermiddag.

»Den er bestemt ikke hjemme«, siger Mette Gjerskov dog straks.

Den tidligere minister har vundet første runde i kampen om at blive socialdemokraternes folketingskandidat i Roskildekredsen. Mette Gjerskov har været kredsens folketingskandidat i 15 år og har siden 2005 været medlem af Folketinget. Gennem to år var hun fødevareminister i Thorning-regeringen.

Men for kort tid siden dukkede der pludselig en kandidat mere op. Niels Jespersen, der er bosat på Nørrebro i København, meldte sig som modkandidat.

Lørdag holdt den socialdemokratiske partiforening i Roskilde så generalforsamling. Og her blev Mette Gjerskov indstillet som folketingskandidat med stemmerne 75 for og 24 imod.

Der er imidlertid endnu en generalforsamling på mandag i socialdemokratiets Roskildekreds. En gang var der flere socialdemokratiske partiforeninger inden for Roskildekredsen, men i dag er der kun en, så i princippet er det den samme kreds af partimedlemmer, som mødes til generalforsamling mandag aften, der var til generalforsamling lørdag.

»Jeg kan bestemt ikke regne med, at det går på samme måde på mandag, som det gjorde i dag. Generalforsamlinger er noget af det mest spændende, du kan deltage i« siger Mette Gjerskov.

»Der skal helst ikke være nogen af mine tilhængere, som bliver hjemme på mandag, fordi de tænker, at den er hjemme«, siger eks-ministeren videre.

En dansker i New York

Det kom som lidt af en overraskelse for Mette Gjerskov, at der meldte sig en modkandidat kort inden opstillingsmøderne.

Hun var med fred i sindet taget til New York i søndags, men fik tirsdag besked om, at der havde meldt sig en modkandidat. Tirsdag aften satte hun sig i flyet til København fra New York, og landede i Kastrup onsdag morgen.

»Jeg gik straks i gang med at kontakte mine kritikere og mobilisere mine tilhængere«, siger Mette Gjerskov

Gjerskov har været under beskydning for at gøre for lidt for Roskilde, men det har været småt med åben kritik. Roskildes socialdemokratiske borgmester, Joy Mogensen, har skrevet et indlæg på Facebook, som ligner en indirekte kritik af Mette Gjerskov.

»I har nok bemærket, at der er rejst en debat i Socialdemokratiet i Roskilde Kommune om, hvem der skal repræsentere os i Folketinget, og der er ingen tvivl om, at der er mange Christiansborg-politiske spørgsmål, der har stor betydning for mennesker, frivillige foreninger og arbejdspladser i Roskilde-området«, skriver Joy Mogensen og uddyber:

»Jo længere jeg har været borgmester, jo tydeligere er det kommet til at stå for mig, at andre lokalsamfund har en klarere stemme på Christiansborg, og jeg mener, at det styrker os som partiforening, at vi også kan tage den grundlæggende diskussion om - ikke bare hvem der skal repræsentere os -, men hvordan og med hvilket udgangspunkt«.

Mette Gjerskov er træt af kritikken for at være usynlig.

»Der var kommunalvalg sidste år, så strategien var, at jeg skulle holde lav profil, så det var borgmesteren, som fik opmærksomheden og kunne sikre sig et godt valg. Så er det lidt ærgerligt at høre, at jeg har været for usynlig«, siger hun.

Måske et kup

Der har været spekuleret i om Mette Gjerskov har været offer for et kup orkesteret af den socialdemokratiske partitop, fordi den tidligere minister har haft standpunkter i blandt andet udlændingepolitikken, som ikke passede i partitoppens kram.

Niels Jespersen har på det bestemteste afvist, at han skulle have modtaget opfordringer fra partitoppen til at stille op mod Mette Gjerskov, der heller ikke vil spekulere i eventuelle motiver til, at hun har fået en modkandidat.

»Jeg håber ikke, at der er tale om et forsøg på kup«, siger hun blot.

På kredsgeneralforsamlingen mandag skal en af kandidaterne have mindst to tredjedel af stemmerne for at blive valgt som folketingskandidat. Ellers skal afgørelsen ud til urafstemning blandt medlemmerne af socialdemokratiet i Roskildekredsen.