Pape skal forklare rigsadvokatens mystiske afgang Mistanken om, at landets øverste anklager er blevet fjernet af politiske grunde, får flere folketingspartier til at kræve en forklaring af justitsministeren. Sagen er uden historisk fortilfælde.

En række partier i Folketinget vil have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at kaste lys over, hvorfor landets øverste anklager er sat fra bestillingen under mystiske omstændigheder.

For snart et par måneder siden blev det pludselig meldt ud af Justitsministeriet, at rigsadvokaten siden 2012, Ole Hasselgaard, stoppede med omgående virkning og efter »gensidig forståelse«, som det hedder. Det er aldrig sket før i historien.

Kun ganske få i regeringen og Justitsministeriet kender den fulde sandhed om Ole Hasselgaards exit. Men kilder med kendskab til sagen siger til Politiken, at der har været politisk utilfredshed med rigsadvokatens linje i især forbudssagen mod Loyal to Familia.

Sidste år bad justitsministeren den øverste anklager om at forberede en opløsning af banden efter grundloven, og efter planen skal efterforskningen være slut før sommerferien.

Mistanken om, at Justitsministeriet har skilt sig af med den kongeligt udnævnte og varigt tjenestemandsansatte Ole Hasselgaard af politiske årsager, er for alvorlig til at lade ligge, synes blandt andre Socialdemokratiets retsordfører, Mette Reissmann:

»Det er ikke hver dag, at en rigsadvokat stopper med øjeblikkelig virkning. Derfor har vi tænkt os at bede justitsministeren om at redegøre for, hvad der er op og ned i denne sag. Retsudvalget må have en forklaring«, siger hun.

Det er centralt for de vestlige demokratier, at domstolene er uafhængige, og at politikerne ikke kan blande sig i de enkelte verserende sager Gorm Toftegaard Nielsen, professor emeritus i strafferet ved Aarhus Universitet

Både Radikale Venstre og Alternativet så helst, at rigsadvokaten var helt uafhængig af det politiske system ligesom domstolene, men det vil kræve en lovændring.

»Jeg skal ikke kunne sige, hvad der har ligget til grund for rigsadvokatens bemærkelsesværdige afgang. Men det er afgørende, at der er en adskillelse af den udøvende, dømmende og lovgivende magt. Der er ingen tvivl om, at der er kommet et markant politisk pres fra Justitsministeriet i blandt andet udvisningssager«, siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock, der også vil have en redegørelse.

Zenia Stampe (R) har ikke store forventninger til, at der kommer noget ud af at spørge til en personsag. Men det er vigtigt at få diskuteret de senere års skred, hvor der »bliver stadig mindre respekt for adskillelsen af det politiske og juridiske«.

Den radikale retsordfører henviser til, at tidligere justitsminister Søren Pind (V) gjorde en dyd af at understrege i offentligheden, at han var landets øverste anklager. »Tidligere var der anden kultur og accept af en klar adskillelse, men det er under opbrud. Der er et pres på anklagemyndigheden for at være mere politisk lydhør. Når Danmark sender eksperter til Ukraine for at undervise i anklagemyndighedens uafhængighed, går det ikke, at vi ikke selv lever op til kravet«, siger hun.

Frie hænder

Ifølge loven er justitsministeren chef for anklagemyndigheden, men historisk har rigsadvokaten altid haft forholdsvis frie hænder til at træffe egne juridiske beslutninger.

I modsat fald skal Folketingets underrettes af justitsministeren.

Hvis rigsadvokaten vurderer, at anklagemyndigheden står til at tabe i retten, må han som udgangspunkt ikke rejse sagen.

Ifølge professor emeritus i strafferet ved Aarhus Universitet Gorm Toftegaard Nielsen må regeringen gerne generelt instruere anklagemyndigheden i at få prøvet strafniveauet.

Men når det gælder konkrete sager, forholder det sig anderledes, forklarer han: