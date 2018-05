Pinds politiske midtlivskrise tvinger Lars Løkke til en rokade Konservative står over onsdagens ministerrokade, mens Liberal Alliance kan blive tvunget til at splitte ministerier op.

Det har været under opsejling længe, og nu gik det ikke længere. En af dansk politiks største profiler gennem årtier, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), forlader politik. Den 48-årige minister fortæller til Berlingske, at han er mæt og træt af politik, og Pind bekræfter samtidig, at han for nylig var kandidat, men ikke fik jobbet som chef for Det Kongelige Teater. På samme tid stopper – mere overraskende – Venstres vestjyske stemmesluger Esben Lunde Larsen, og dermed skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag forvandle en på papiret klokkeklar tvungen rokade til en ny offensiv for regeringen.