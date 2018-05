LA og V afviser Naser Khaders sindelagskontrol Når regeringen onsdag præsenterer et udspil til nye regler om statsborgerskab, bliver det uden Khaders store ønske om screeningssamtaler med ansøgere.

Allerede inden udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) onsdag har fremlagt et samlet forslag om stramning af statsborgerskabsreglerne, er der uenighed regeringspartierne imellem.

Den konservative indfødsretsordfører, Naser Khader, afslører nemlig nu, at han trods ihærdige forsøg ikke har kunnet få de to andre regeringspartier med på sit høje ønske om at indføre en slags demokratisk sindelagskontrol af kommende statsborgere i form af screeningssamtaler med dem.

»Der er ikke opbakning til det i regeringen. Det er jo en konservativ mærkesag, men vi har ikke flertal i regeringen«, siger Khader, der ikke mener, at det vil være optimalt med en kommende aftale uden den form for screening.

Det gør nemlig, at der ifølge ham fortsat kan være antidemokratiske islamister, der får dansk statsborgerskab. Han har flere gange tidligere slået til lyd for, at der skal være samtaler med ansøgerne om deres holdning til eksempelvis demokrati, homoseksualitet og kønsligestilling.

»Der er kalifattilhængere, der får statsborgerskab, og det skal de ikke have. Hvis vi ikke kan have en form for screening, hvor vi kan sortere eksempelvis Hizb ut-Tahrir-tilhængere fra, så er det ikke en optimalt. Jeg vil blive ved med at gentage vores konservative position, og så må vi se, hvad der kommer ud af det i forhandlingerne. Vi konservative har internt kæmpet for, at det skal være en del af en statsborgerskabsreform«, fortsætter han.

Jeg forstår da godt, at Naser Khader er ked af, at det, der var vigtigt for de konservative, ikke er kommet med i det endelige udspil Laura Lindahl (LA)

Også Løkke har talt for kontrol

Inger Støjberg har ikke ønsket at kommentere det konservative ønske, som Khader ifølge Politikens oplysninger har kæmpet for på interne møder med hende og ordførerne fra de andre regeringspartier. Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, vil heller ikke kommentere.

Det vil til gengæld Liberal Alliances indfødsretsordfører, Laura Lindahl, der har svært ved at se, hvordan Khaders ønske skulle lade sig gøre.

»Jeg synes, det er en svær øvelse, hvordan det skulle foregå konkret i praksis uden at blive et kæmpe ressourcespørgsmål. Så skulle alle ind til en samtale, og hvem skulle holde de samtaler? Det er lidt svært at se en konkret model«, mener hun og tilføjer:

»Jeg forstår da godt, at Naser Khader er ked af, at det, der var vigtigt for de konservative, ikke er kommet med i det endelige udspil«.

Ifølge Politikens oplysninger barsler regeringen med en mindre ting i samme boldgade; nemlig en slags ceremoniel underskrivelse af, at man som ny statsborger vil overholde grundloven.

Det er dog ikke kun Khader, der har talt om demokratisk sindelagskontrol. Så sent som i september sidste år forklarede også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i TV 2 News-prorammet ’Lippert’, at der var behov for stramninger på statsborgerskabsområdet i forhold til, »hvordan man skal opføre sig, og hvilket demokratisk sindelag man skal have«.

De kommende forhandlinger skal bygge videre på de stramninger, som blev aftalt i 2015 mellem de nuværende regeringspartier samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og mens Khader altså ikke har kunnet overtale Støjberg samt indfødsretsordførerne fra Venstre og Liberal Alliance, ser ordførerne fra S og DF mere positivt på ideen.

»Det skuffer mig utrolig meget, hvis det så betyder, at regeringen fuldstændig har forladt tanken og opgivet ideen om at kunne opdage folk med totalitære eller antidemokratiske indstillinger, som så får statsborgerskab. Det har vi jo hele tiden hilst velkommen«, lyder det fra den socialdemokratiske indfødsretsordfører, Astrid Krag.