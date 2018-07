Venstre vil bruge 30 millioner kroner på at vinde valget - data-specialist advarer: »Man kan simpelthen omvende folk til at støtte dit parti« Venstre er klar til at bruge mere end 30 millioner kroner på den kommende valgkamp, men afviser, at penge vinder valg. Søren H. Dinesen, der til daglig sælger big data til partier på Christiansborg, er uenig - og bekymret.

Mange partiers kampagnemaskiner er allerede tændt. Borgernes personlige data spiller en nøglerolle, når man skal vinde et valg. Og Venstre er klar til at bruge »langt mere end 30 millioner kroner« på den kommende valgkamp. Det siger partisekretær Claus Richter i Politikens politiske podcast ’Nedtælling til valget’.

»Det er dyrt at lave valgkamp i Danmark. Vi kommer i hvert fald til at bruge langt over 30 millioner kroner på næste valgkamp – måske også mere end det«, siger Claus Richter.

Et af de værktøjer, som partierne i høj grad benytter sig af, kaldes geomapping. Partierne køber sig til data om borgere i bestemte områder. Hvor mange børn har de? Har de en eller flere biler? Hvad tjener de, og hvilken uddannelse har de taget? De store mængder data analyseres, og derefter ved partierne, hvor i Danmark der bor vælgere, som de kan omvende – altså rekruttere til at stemme på præcis deres parti.

»Vi har brugt geomapping i mange, mange år til at tilrettelægge vores kampagner. Det er et ret effektivt værktøj til eksempelvis at lave husstandsomdeling. Noget kan man have en mavefornemmelse af, men man kan også bruge det som guideline«.

»Der er nogle steder, hvor vi kan se, at der er nogle potentielle blå vælgere, som vi kan tage fat i«, siger Claus Richter.

Hvor er det?

»Det vil jeg ikke sige; det vil være det samme som at ringe til Socialdemokratiets partisekretær og sige, at der skal de også dele ud«, siger han.

Demokratisk problem

Geomapping har været udbredt på Christiansborg i flere år, og data bliver med årene mere forfinet og præcise. I Danmark findes der flere virksomheder, som lever af at indsamle data på borgerne, analysere dem og sælge dem videre til partier på Christiansborg. Der er tale om data fra såkaldte åbne datakilder, hvilket gør, at det ikke er ulovligt, siger Søren H. Dinesen, som er direktør i Digiseg, der lever af at sælge data til partier i hele Europa. Han mener dog, at der alligevel er et demokratisk problem.

»Den største hovedpine, den kommer ved, at det er muligt med betalte kampagner at købe sig vej til indflydelse. Man kan simpelthen omvende folk til at støtte dit parti. Hvis man har mange penge, kan man omvende flere. Det er muligt at købe sig til politisk indflydelse. Det er et problem«, siger han.

Hvorfor?

»Hvis ikke det var muligt at købe sig til stemmer, så var det ens holdninger, som blev vurderet af befolkningen. Hvis du var et stort eller lille parti, så var det dine holdninger, som du blev vurderet på. Alt andet lige er det det demokrati, vi synes væsentlig bedre om end her, hvor penge betyder forholdsvis meget. Alt for meget«.

Har du rigtig mange penge og det lange seje træk bag ved dig, så kan du omvende hver og en derude Søren H. Dinesen, direktør, Digisec

Betyder det, at store partier med en stor pengepung har lettere ved at købe sig til stemmer end de små partier med en mindre pengepung?

»Ja, og det kommer an på, om der er økonomiske interesser med bag ved partiet. Det kan være blå blok, de har jo nok flere penge med hjemmefra, fordi nogle har økonomiske interesser i at støtte dem«.

Kan man købe sig til en politisk sejr ved næste valgkamp?

»Ja, det kan man godt. Har du penge nok, så kan du komme ind. Du kan analysere dig til, hvad dit partiprogram skal være, du kan angribe de vælgere, som sympatiserer med dig, og har du rigtig mange penge og det lange seje træk bag dig, så kan du omvende hver og en derude«, siger Søren H. Dinesen.

Tidligere på året kom det frem, at det britiske firma Cambridge Analytica hjalp den amerikanske præsident, Donald Trump, under valgkampen. Firmaet viste enorme resultater, fordi de havde ufattelig meget data på de amerikanske borgere. Men de var indsamlet ulovligt via Facebook.