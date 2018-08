DF's klimaordfører er i tvivl om klimaforandringer er menneskeskabte Klimaforskere fremprovokerer en panikstemning, lyder det fra Dansk Folkepartis klimaordfører.

DF's klimaordfører, Mikkel Dencker, føler sig ikke overbevist om, at de varmere temperaturer på kloden skyldes udledningen af drivhusgasser.

Det siger han til Information, selv om langt de fleste af verdens klimaforskere er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Han kalder menneskeskabte klimaforandringer et 'trosspørgsmål', så længe nogle klimaforskere siger, at der kan være en anden forklaring.

»Jeg kan da ikke udelukke tesen om, at de er menneskeskabte. Men så længe, der er pålidelige forskere, der siger det ene, og så nogle andre, der siger det andet, så føler jeg mig ikke fuldstændigt overbevist om, at den ene forklaring er mere rigtig end den anden«.

»Så handler det mere om trosspørgsmål, og det synes jeg først og fremmest hører til i en kirke og ikke i politik«, siger han til Information.

Ifølge avisen er konklusionen ellers klar i en analyse fra slutningen af juli lavet af forskere fra seks videnskabelige institutioner i Europa og USA, der samarbejder i netværket World Weather Attribution (WWA):

»Sandsynligheden for at få en sådan varme eller endnu varmere vejr generelt er mere end dobbelt så høj i dag, som hvis menneskelige aktiviteter ikke havde ændret klimaet«, lyder det.

Mikkel Dencker medgiver, at et stort flertal siger, at klimaforandringerne er menneskeskabte, hvorfor det er 'en sandsynlig forklaring'.

»Men jeg må også bare konstatere, at der jo har været voldsomme klimaforandringer tidligere i jordens historie, som ikke kan tilskrives menneskeskabt aktivitet, siger ordføreren.

Han mener, at klimaforskere 'fremprovokerer en panikstemning, hvor vi skal omlægge hele energisystemet inden for ganske få år'.

Den stemning vil han ikke tilslutte sig.

»Der har været CO2-udledning i århundreder, og derfor tror jeg simpelthen ikke på, at det er nødvendigt, at man fuldstændig giver op på CO2-udledning med så kort varsel«.

ritzau