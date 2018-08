Professor Garbi Schmidt: »I sidste ende kan vi alle blive klimaflygtninge – uden et andet sted at flygte hen«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mennesker har alle dage migreret – fra egn til egn, fra verdensdel til verdensdel – som følge af ændringer i klimaet og de umuligheder og muligheder for overlevelse, som naturen skabte.

Tænk på mayaernes forladte templer eller de forladte huler i Mesa Verde. At disse steder blev forladt for hundredvis af år siden, blev, mener forskere, forsaget af vedvarende tørke. De mennesker, som boede i områderne, flygtede fra et uvenligt klima, som truede deres eksistens.

Fra nyere historisk tid kan vi pege på sultkatastrofen i Irland 1845-49, skabt af en fejlslagen høst af kartofler, der var angrebet af skimmelsvamp, og en politisk ineffektiv håndtering af krisen. Omkring en million irere døde af sult. De, som kunne, rejste. Alene i de tre første årtier efter hungersnøden (1850-1880) udvandrede ca. 1,8 millioner irere til USA. Selv om man ikke kan se den irske hungersnød som et produkt af global opvarmning, så understreger eksemplet, hvilken betydning ændringer i vejr og klima kan have: Sommeren 1845 var exceptionel våd og fugtig, og dette gav skimmelsvampen ideelle vækstbetingelser.

Alle typer af forskere må finde måder at samarbejde på, som betyder, at vi ikke må rejse på tværs af verden for at mødes

Historien har sine eksempler, nutiden sine famlende tvivl. Allerede tilbage i 2005 blev det i en rapport fra United Nations University, Institute for Environment and Human Security fremlagt et estimat af, hvor mange klimaflygtninge verden kunne forvente i 2010: 50 millioner. Man fristes til at sige ’dengang’. I en EU-forskningsrapport om trends i global migration fra sidste år blev det nævnt, at mellem 2005 og 2016 blev gennemsnitligt 25,3 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem på grund af naturkatastrofer hvert eneste år – og hér var der alene tale om internt fordrevne.

Estimaterne for, hvor mange mennesker der rammes af klima- og naturforandringer, i en sådan grad at de må flygte, understreger både forskningsmæssig usikkerhed, men også, at vi ikke længere skal se 100 år ud i fremtiden for virkelig at se en voldsom effekt af klodens klima på flygtningestrømmene. EU-rapporten nævnte, at i 2050 kan antallet af klimaflygtninge i verden forventes at ligge mellem 25 millioner og en milliard.

Læg hertil antallet af mennesker, som vil dø på grund af klimaforandringerne. Her er estimaterne også dystre. I 2016 forudsagde en række forskere fra Oxford i tidsskriftet The Lancet, at ca. 500.000 voksne mennesker i år 2050 årligt vil dø alene på grund af den nedgang i produktionen af fødevarer, som klimaforandringer vil forsage. Fra WHO er estimatet af klimarelaterede dødsfald imellem 2030 og 2050 (her udvidet til også at inkludere mennesker, som dør af diarre, overbelastning af hjerte eller lignende., f.eks. på grund af varme) ’kun’ på 250.000 pr år.