Her er fem løsninger på udfordringen med fremtidens mange klimaflygtninge

For det andet må man udfærdige en ny juridisk aftale, hvori definitionen af flygtninge afspejler virkeligheden i dette århundrede. Sådan en aftale skal rumme klare rettigheder og forpligtelser til at leve op til de standarder, der er fastsat angående international sikkerhed og menneskerettigheder, når landene behandler flygtninge.

Den nye struktur, man har set i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, viser, at FN kan levere nye internationale aftaler ud fra en inkluderende, transparent bottom-up-tilgang.

For det tredje skal der etableres en solid evalueringsmekanisme, så man kan drage landene til ansvar for deres handlinger. En brugbar model findes i den internationale miljølovgivning. Montrealprotokollen, verdens mest succesrige miljøaftale, har reddet millioner af mennesker fra kræft ved at koordinere udfasningen af kemiske stoffer, der er skadelige for miljøet. Evalueringsmekanismen har aldrig haft til formål at udskamme nogen, men i stedet at konstatere, når lande ikke lever op til målene, og sørge for videnskabelig, teknisk og økonomisk støtte til at udbedre problemerne.

For det fjerde skal digitale platforme og teknologier som blockchain og digitale penge være en del af løsningen. FN og Verdensbanken undersøger for tiden, hvordan man kan forsyne over en milliard mennesker, der lige nu mangler basale personlige identifikationsoplysninger, med en form for digital id. Firmaer som Microsoft og Alibaba opbygger nye virtuelle systemer, sådan at flygtninge får adgang til bankkonti osv. Apps med bankfunktioner til mennesker i fjerntliggende landområder har gjort det muligt for tusinder, særligt kvinder, der aldrig har haft en bankkonto, at oprette konti og skaffe arbejdskapital. Den slags eksempler viser, at ny teknologi er en vej frem.

Endelig står det multilaterale handelssystem over for en stadig dybere krise, og det bør skærpe interessen for at bygge bæredygtighed ind i de globale værdikæder – som det for eksempel er set med Fairtrade-kaffe og palmeolie, der modvirker afskovning og skaffer små producenter en ordentlig betaling.

Som mellemstore magter, der tidligere har bidraget og været initiativtagere til succesrige internationale reformer, bør lande som Danmark og Canada indtage en førende position, når det gælder reformer af FN’s flygtningesystem.