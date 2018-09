S om DF som muligt støtteparti: Meget interessant og positiv melding Socialdemokratiets politiske ordfører håber på tæt samarbejde med DF efter et valg, men understreger, at DF stadig peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

DF-profil Morten Messerschmidt mener, at partiet skal stille sine mandater til rådighed for S-formand Mette Frederiksen, hvis der bliver rødt flertal efter næste valg. Dermed skal partiet agere støtteparti og parlamentarisk grundlag for S med henblik på at isolere de Radikale Venstre fra indflydelse.

Udmeldingen modtaget positivt i Socialdemokratiet, hvor politisk ordfører Nicolai Wammen, kalder Messerschmidts udmelding for »meget interessant og positiv«.

Vil I bruge DF som støtteparti ved rødt flertal efter et folketingsvalg?

»Det her er et udtryk for, at blokpolitikken er i opløsning. Det er kun godt, og jeg opfatter meldingen som meget interessant og positiv i forhold til, at DF kan have et tæt samarbejde med en socialdemokratisk regering, hvis vi bliver betroet regeringsansvaret efter næste valg«, siger Nicolai Wammen.

»Men det ændrer ikke ved, at DF jo går til valg på at Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte som statsminister. Selvom vi i fællesskab har forhindret Løkke i at lave topskattelettelser betalt af højere pensionsalder, er det stadig DFs udgangspunkt. Men Messerschmidts melding gør det endnu sværere at forstå, hvorfor DF peger på Løkke som statsminister«.

Har I et værdifællesskab med DF?

»Vi er socialdemokrater, og DF definerer sig selv som et borgerligt parti, så vi har forskellige ideologiske og værdimæssige udgangspunkter. Vi har til gengæld et rigtig godt arbejdsfællesskab på en række politiske områder. Det har gjort, at vi har forhindret regeringen i at trække Danmark skævt«.

Kan Socialdemokratiet bruge DF som støtteparti, hvis det betyder, at Radikale Venstre så sættes udenfor indflydelse?

»Socialdemokratiet går til valg på at danne en ren socialdemokratisk regering, der vil stå for et bredt samarbejde i Folketinget. Det betyder, at vi ser blokpolitikken som værende død. Det betyder også, at det i nogle sammenhænge vil være mest oplagt at samarbejde med partier til venstre for os på eksempelvis klima, miljø og uddannelse. På andre områder - eksempelvis udlændingepoltikken - vil vi fortsætte den stramme udlændingepolitik, som har et kæmpe flertal i befolkningen og i Folketinget. Det har vi også samarbejde med DF om i oppositionen, og det forventer jeg også, at vi har, hvis vi kommer i regering«.