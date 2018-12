DF-ordfører er dybt skuffet: Regeringen afviser partiets forslag om at stække Danmarks Naturfredningsforening DF vil fratage Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger. Regeringen støtter ikke forslag

Regeringen vil ikke støtte Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til på egen hånd at stille forslag om at frede områder i Danmark.

Det skriver miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på Facebook.

»Jeg synes, at det er rigtigt fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag«.

»Og at det i øvrigt er Fredningsnævnet, der træffer beslutningen i sidste ende«.

»Derfor kommer regeringen ikke til at støtte beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti«, skriver han.

Danmarks Naturfredningsforening har en særlig status, hvor det som den eneste - ud over stat og kommuner - kan foreslå, at områder bliver fredet. For eksempel hvis de har stor naturværdi.

Dansk Folkeparti mener ikke, at foreningen skal have monopol på at stille forslag frem for andre organisationer.

Partiet har derfor foreslået, at en kommune eller staten fremover skal bakke op om et forslag, før at der kunne rejses en sag.

DF-ordfører ærgrer sig

DF mener, at grundejere alt for sent bliver informeret om, at områder skal fredes, og at kommuner og staten skal være en del af processen, fordi de ofte får udgifter ved fredninger.

Partiets miljøordfører, Pia Adelsteen, ærgrer sig over, at regeringen ikke vil støtte forslaget.

»Jeg er dybt skuffet. Jeg synes, at det er imponerende, at De Konservative tilsyneladende har så meget magt, at det kan påvirke resten af regeringen. Men sådan er det«, siger hun.

Forslaget står til at skulle blive behandlet i Folketinget 17. januar, og selv om der ikke tegner sig et flertal i Folketinget, vil Dansk Folkeparti ikke trække det.

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser præsident Maria Reumert Gjerding det som en sejr for naturen, at foreningen også fremover kan foreslå fredninger.

»Det er så vigtigt, at der fortsat er en stemme i fredningssystemet, som entydigt står på naturens side.

»Hvis vi ikke længere kunne have rejst fredningssager, ville det have betydet, at langt mindre natur ville blive beskyttet«, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun anerkender, at der er en stor opgave i at gå i dialog og informere de grundejere, der bliver berørt.

»Vi kommer aldrig nogensinde uden om konflikter, når man freder natur. Vi skal være ekstremt dygtige til at inddrage og informere de ejere, som kan blive påvirket af et fredningsforslag«, siger Maria Reumert Gjerding.

ritzau