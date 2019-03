Ny måling: DF bløder fortsat vælgere i tusindvis

Det lader ikke til, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl har formået at løfte sit parti fra det, han i februar kaldte »et fuldstændig utilfredsstillende niveau for Dansk Folkeparti«.

I en dugfrisk måling står partiet til 23 mandater, hvilket svarer til 12,6 procent af stemmerne.

Den nye Megafon-måling er lavet for Politiken og TV 2. I februar stod DF’erne til 13,4 procent af stemmerne. Dermed er det den værste måling for partiet siden sommeren 2012.

Fakta Sådan går det partierne Socialdemokratiet: 25,4 pct. Radikale Venstre: 8,1 pct. Konservative: 5,4 pct. Nye Borgerlige: 3,8 pct. Klaus Riskær Pedersen: 1,3 pct. Socialistisk Folkeparti: 7,2 pct. Liberal Alliance: 4,8 pct. Kristendemokraterne: 1,1 pct. Dansk Folkeparti: 12,6 pct. Venstre: 17,3 pct. Enhedslisten: 9,1 pct. Alternativet: 3,7 pct. Kilde: Megafon

Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard mener, at tilbagegangen kan blive udslagsgivende for blå bloks samlede valgresultat.

»Det er stærkt bekymrende for DF. Den flirt, DF har med Socialdemokratiet, ser ud til kun at komme S-formand Mette Frederiksen til gode. Skal blå blok vinde det kommende valg, så skal Thulesen Dahl op i gear, og det skal gå stærkt«, siger Anders Bæksgaard.

Tallene skal ses i lyset af den statistiske usikkerhed, som for Dansk Folkeparti er 2,2 procentpoint. Medregnes denne, står partiet til mellem 10,4 og 14,8 procent af stemmerne. Kigger man på det vægtede gennemsnit opgjort af Berlingske, ligger partiet til 14,8.

Dermed har Thulesen Dahl og resten af folketingsgruppen stadigvæk udsigt til en syngende vælgerlussing sammenlignet med valget i 2015. Her sikrede de sig 37 pladser i folketingssalen og 21,1 procent af alle stemmer.

»DF skal finde en vej ud af den blindgyde, de er havnet i, men så længe Socialdemokratiet lægger sig tæt op ad Thulesen Dahls udlændingepolitik, kan det blive svært at vinde tabte vælgere tilbage. DF får en vælgerlussing; det er bare spørgsmålet, hvor stor den bliver«, siger Anders Bæksgaard.

Og det er en dårlig måling, erkender gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.

»Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende med sådan en måling, men vi håber, at vi kan komme højere op, når der er valg. Vi må bare arbejde videre og skabe nogle resultater, som kan ændre billedet«, siger Peter Skaarup.

Blandt andet vil partiet forsøge at få en aftale om bedre muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

»Socialdemokratiet har taget nogle politiske initiativer omkring tilbagetrækning, og det tror jeg kan have en betydning for de tal, vi ser her. Nu skal vi forklare vores vælgere, at vi vil gøre det rigtige for dem på det her område«, siger Peter Skaarup.

Blå blok bagud

Generelt har meningsmålingerne i løbet af det seneste år tegnet konturerne af en blå blok, der kan ende med at stå svækket efter valget.

Samlet står regeringen og Dansk Folkeparti til 45,1 procent af stemmerne, mod 51,1 procent til rød blok. Og det er vel at mærke uden at medregne Alternativet, som selv har meldt ud, at de går efter statsministerposten.

Igen skal der dog tages højde for den statistiske usikkerhed, som for begge blokke gælder 3,3 procent.

Venstres politiske ordfører Britt Bager vil hellere fokusere på de aftaler, regeringen lander for øjeblikket, end på de dårlige meningsmålinger.

»Målinger går op og ned. Vi havde en måling i august, hvor der var blåt flertal. Så jeg vil sige det, som jeg siger til alle andre målinger: Der er en måling, der tæller, og det er den, der kommer på valgdagen. Indtil da har vi i regeringen snuden i sporet i forhold til at skabe resultater til gavn for danskerne«, siger Britt Bager.

Hun nævner blandt andet den trafikaftale, som Venstre vil gennemføre med de andre blå partier, og den aktuelle sundhedsaftale.

Men problemet for blå blok ligger i høj grad i, at Dansk Folkeparti står til at få så få stemmer. Hvordan skal I nå et flertal, hvis de ikke formår at rette op på det?

»Nu er jeg politisk ordfører for Venstre, så jeg vil koncentrere al min energi om at få vores budskaber og politik ud til vælgerne. Jeg er sikker på, at Dansk Folkeparti har så gode folk, at de nok skal klare sig godt«, siger Britt Bager.

Undersøgelsen er lavet blandt 870 respondenter mellem 25. marts og 28. marts 2019.

Læs mere om den statistisk usikkerhed ved meningsmålinger her