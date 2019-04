S sætter ansigt på pensionsudspil: Tesfayes mor er et godt eksempel

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye udpeger sin egen mor som et godt eksempel på én, der bør have ret til tidligere pension.

For første gang sætter Socialdemokratiet nu ansigt på, hvem der er i målgruppen for partiets stort anlagte forslag om at indføre en ret for nedslidte til at gå tidligere på folkepension.

Socialdemokratiet har siden udspillets lancering i januar nævnt en lang række brancher, som kan medføre nedslidning, men partiet har samtidig understreget, at selvom man for eksempel er murer, skal man ikke nødvendigvis regne med at blive omfattet af retten til tidlig folkepension. Derfor er det uvist, hvem udspillet specifikt vil og skal hjælpe.

Men nu kommer Mattias Tesfaye, medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg for Socialdemokratiet, imidlertid med et konkret eksempel på en person, der med udspillet skal have ret til at trække sig tilbage før tid. Der er tale om Tesfayes egen mor, som har arbejdet siden 7. klasse, men i dag er ledig efter sygemeldinger på grund af gigt i hænderne.

»Når hun sidder nede på kommunen, og jeg læser alle de papirer, hun får, tænker jeg: Hele det her enorme bureaukrati, arbejdsprøvning og diskussion, om hun kan lave noget nyt. Altså, hun har halvandet år tilbage på arbejdsmarkedet. Hun gik ud af 7. klasse og blev ung pige i huset. Hun har været rengøringsassistent og arbejdet om aftenen og natten. Måske skulle kommunen bare give hende hånden og sige tak for kampen«.

Eksemplet med Tesfayes mor fremhæves også i en video på Socialdemokratiets officielle facebookprofil. Næstformand i folketingsgruppen, Dan Jørgensen, henviser i videoen til eksemplet og forklarer, at kommunen ikke i dag kan tildele borgere i hendes situation tidligere folkepension med de nuværende regler. Men, understreger han: »Det er jo præcis derfor, vi gerne vil ændre dem«.

Mattias Tesfayes mor er i dag i arbejdsprøvning i Aarhus Kommune. Hun når folkepensionsalderen om få år, og derfor er hun et godt billede på én, der skal have den rettighed, som S foreslår.

»Masser af mennesker er jo ligesom min mor. Raske nok til at have en vagt eller to, men for syge til, at det sker uden piller og smerter og lægebesøg hele tiden. Og de mennesker, der ikke lige passer ind i vores fine kasser herinde, de er kommet i klemme«, siger Mattias Tesfaye, som har afvist Politikens forespørgsel om et interview med hans mor.

Hvordan skulle de objektive kriterier se ud for at hjælpe sådan en som din mor?

»Vi har kun lagt os fast på det ene, nemlig anciennitet. Og når vi ikke har lagt os mere præcist fast på de øvrige, så er det fordi, at det her er for svært til bare at hive en hurtig valgkanin op af hatten. Det er ikke fordi, at vi ikke har prøvet. Det er fordi, at det er svært«.

Det gælder nok ikke dig

Politiken har sat sig for at blive klogere på, hvem retten til tidligere folkepension skal gælde, og har derfor besøgt Mattias Tesfaye på hans kontor på Christiansborg. Det mest oplagte – og endnu ubesvarede – spørgsmål er, præcis hvem der skal have rettigheden. Her svarer Mattias Tesfaye ikke direkte, men snarere omvendt, på spørgsmålet og forklarer i højere grad, hvem der ikke skal have rettigheden.

»Hvis der sidder nogen og læser den her artikel, vil jeg gerne sige: Det er dine penge, vi har tænkt os at bruge på at hjælpe nogle andre end dig, og vi håber, du vil bakke op omkring det. Det er nedslidte mennesker, der har smerter og spiser piller for at være på arbejdet, de er tæt på kridtstregen, så skulle vi ikke hjælpe dem ud lidt tidligere. Og det er med al sandsynlighed ikke dig, jeg taler til«, siger Tesfaye.

For at finde inspiration til udarbejdelsen af detaljerne i forslaget har Mattias Tesfaye kigget rundt i Europa. Både i øst og vest, hvor landene nærmest har lige så forskellige systemer for pension, som de har forskellige sprog. Derfor har Socialdemokratiet heller ikke udenfor Danmarks grænser kunnet finde modeller, der umiddelbart passer til det danske arbejdsmarked.

Når I ikke har fundet løsningen endnu, hvordan kan du så garantere, at I finder den efter valget?

»Det, vi har lagt frem, er vores principper for, hvordan den her model skal skrues sammen. Det er ikke et udtryk for, at vi har givet op på at finde en løsning«.

Men der er ingen garanti for, at I finder den løsning?

»Jeg kommer aldrig med garantier. Det handler også om, om man kan få flertal. En ting er at lave en model, som vi selv synes er god, men desværre får vi ikke 50 procent af stemmerne, så vi skal jo også finde en model, som andre kan se sig selv i, og som er diskuteret på forhånd med arbejdsmarkedets parter«.

Hvis man i dag føler sig nedslidt og gerne vil forlade arbejdsmarkedet, inden man når pensionsalderen, skal man visiteres til for eksempel at få tildelt førtidspension eller seniorførtidspension. I sådan en situation skal myndighederne vurdere, om man slet ikke er i stand til at arbejde mere, eller om man eksempelvis kan klare et fleksjob nogle timer om ugen.

Men sådan skal det ikke være, hvis Socialdemokratiet får indført en ret til tidligere folkepension.

»Vi forestiller os ikke, at der skal være sådan en individuel vurdering af arbejdsevne. Hele vores ønske er, at det skal bygge på objektive kriterier, hvoraf anciennitet ikke er det eneste, men et meget væsentligt kriterium«, siger Mattias Tesfaye og understreger, at anciennitet ikke kun skal forstås som et bestemt antal år på arbejdsmarkedet. Med i opgørelsen af anciennitet kan for eksempel også være perioder med barsel, sygdom, arbejdsløshed og skæve arbejdstider.

»Mange af dem, der har arbejdet på skiftehold eller i vagter, altså aften og weekend, de har ikke haft 37 timer, så det slår ikke så hårdt igennem. Derfor ville der ikke være så mange i den gruppe på ordningen«, siger Tesfaye.

Du siger, at anciennitet ikke kan stå alene, men du siger også, at det branchespecifikke er enormt svært. Er det ikke en reel udfordring?

»Jo, i den grad«.