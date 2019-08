Lokalformand: Har Claus Hjort glemt, at det er landsmødet, der vælger næstformanden?

FOR ABONNENTER

Venstres partistrateg gennem mange år, Claus Hjort Frederiksen, bliver sjældent modsagt offentligt at sine partifæller. Ikke desto mindre føler flere Venstre-folk nu behov for at undsige Hjort Frederiksen direkte. Det sker, efter at han søndag aften endnu engang angreb gruppe- og næstformand Kristian Jensen.