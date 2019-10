Fremmedkrigere skal miste dansk pas: Men ny lov om frakendelse af statsborgerskab kan være ulovlig

Regeringens nye forslag om at tage statsborgerskabet fra formodede fremmedkrigere i Syrien kan vise sig at være ulovligt. Det erkender regeringen selv i bemærkningerne til lovforslaget.

Folketinget skal i næste uge hastebehandle et lovforslag, der skal gøre det muligt administrativt at frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske af slagsen. Konkret skal udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) kunne fratage statsborgerskabet hos personer over 18 år, hvis vedkommende har »udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser«.

Og det skal vel at mærke kunne ske med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at en fremmedkriger kan fratages sit danske statsborgerskab, selv om det ikke var muligt, da vedkommende foretog den handling, der ligger til grund for beslutningen. På den baggrund vurderer regeringen, at loven risikerer at blive underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Eller som det hedder i bemærkningerne til lovforslaget:

Der er »en vis mindre procesrisiko forbundet med ordningen«, fordi der ikke foreligger en praksis fra domstolen i Strasbourg.

Hos Institut for Menneskerettigheder vil seniorforsker Eva Ersbøll med ekspertise i sager om statsborgerskab granske sagen nøje.

»Regeringen gør sig nogle seriøse overvejelser, som vi vil arbejde videre med i vores høringssvar. At fratage statsborgerskabet med tilbagevirkende kraft kan være problematisk, fordi det er så indgribende at blive frakendt sin indfødsret og måske ikke kunne rejse ind i sit eget land«, siger hun.

EL: Vi siger nej

Det er »absolut et problem«, at regeringen selv tvivler på, at dens eget forslag er i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen, siger gruppeformand Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten, der er imod forslaget. Han hæfter sig også ved, at selv om de pågældende efterfølgende kan forsøge at genvinde deres statsborgerskab ved at prøve sagen ved domstolene, så skal det jævnfør forslaget fra regeringen ske inden for fire uger.

»Mattias Tesfaye har selv erkendt, at det kan blive vanskeligt at overbringe de pågældende beskeden om, at de har fået frakendt deres statsborgerskab, når de befinder sig i det nordlige Syrien. På den baggrund kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt de overhovedet vil være i stand til at få prøvet sagen«, siger Jakob Sølvhøj.

I lighed med de fleste andre partier i Folketinget bakker SF op om hastebehandlingen af forslaget og er »umiddelbart positive«, fordi der kan være tale om personer, som udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark. Men partiet vil først tage endelig stilling til forslaget, som gruppeformand Jacob Mark kalder »vidtgående«, når man har læst høringssvar fra bl.a. Institut for Menneskerettigheder.

»Vi vil ikke bryde menneskerettighederne«, siger Jacob Mark, der dog også hæfter sig ved, at det til tider kan give mening at afprøve grænserne, sådan som Danmark har gjort det med udvisning af kriminelle udlændinge.