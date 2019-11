Elbæk, Thulesen og Østergaard reagerer på nyt parti, men den skarpeste kommentar kommer fra Kristian Jensen

De tidligere LA-profiler Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund erklærede i morges, at de stifter det nye parti Fremad.

Det har affødt reaktioner fra flere danske politikere, flest fra den borgerlige blok, der fra i dag bliver forøget fra fem til seks partier.

Venstres tidligere finansminister og næstformand, Kristian Jensen, lægger på Twitter ikke skjul på, at det ikke er første gang at Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter et nyt parti. De to tidligere ministerkolleger virker til at være uenige om, hvorvidt der er tiltilstrækkeligt med borgerlige partier i Folketinget.

Nogle er serie-iværksættere. En enkelt er serie-partistifter, @ammitzbollbille . Det virker bare overflødigt med flere partier. Der er rigeligt med borgerlige partier. Der er mere brug for borgerligt samling om @JakobEllemann som vores statsministerkandidat. #dkpol — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) November 7, 2019





En god dag for statsministeren

En god dag for statsminister Mette Frederiksen (S). En mindre god dag for blå blok.

Sådan opsummerer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sit syn på Fremad.

Der er ikke brug for et nyt parti. Og slet ikke i blå blok, fortæller DF’s formand til Ritzau.

»Det politiske indhold ligner til forveksling det, vi hører fra andre partier også. Eksempelvis de radikale«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Tillykke fra Uffe

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er mere positiv i sit udtryk. Han har ligesom Ammitzbøll-Bille tidligere forladt Radikale Venstre for at starte sit eget parti. På Twitter ønsker han de to stiftere af Fremad tillykke, og understreger, at der er brug for »europæiske såvel som liberale ambitioner« i den borgerlige gruppe.

Jeg har sagt det før, og gør det gerne igen: Det er ikke umuligt at @ChristinaEgelun og @ammitzbollbille lykkes med deres politiske projekt. For der er brug for både (rigtige) europæiske som (rigtige) liberale ambitioner i den borgerlige blok. #dkpol https://t.co/mdmxJtgMyn — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) November 7, 2019





En anden af Ammitzbøll-Billes tidligere kolleger, Radikale Venstres partileder, Morten Østergaard, glæder sig over det nye partis afstandstagen til, hvad han betegner, som »den nationalkonservative svøbe, som rullede over Danmark de sidste fire år«.

Mange har travlt med at falde over @ammitzbollbille og @ChristinaEgelun.

Jeg vil istedet glæde mig over den tiltagende faneflugt fra den nationalkonservative svøbe, som rullede over Danmark de sidste fire år. Analysen er rigtig - kursen må lægges om, så vi igen kommer ja, #fremad https://t.co/ronGnbkEoO — Morten Østergaard (@oestergaard) November 7, 2019





Ét kulturradikalt parti er rigeligt

Og så er der dem, der mener, at Fremad er de Radikale i forklædning. Formand for Venstres ungdom, Kristian Lausten, synes Fremad ligner Radikale Venstre i lyseblå, kulturradikale klæder. Han påpeger i et efterfølgende Twitter-opslag, at endnu et borgerligt parti kun vil forøge mængen af stemmespild i blå blok.

Ved FT-valget gik 153.658 stemmer til et parti som ikke kom over spærregrænsen. Det svarer til 4,35% af stemmerne.



Ingen af disse støtter en rød regering. Nu har @ammitzbollbille og @ChristinaEgelun stiftet det 9. borgerlige parti i DK.

Mere blåt stemmespild næste gang? #dkpol pic.twitter.com/XZyujRSklK — Kristian Lausten (@KristianLMadsen) November 7, 2019