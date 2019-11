Regeringen: Fremmedkrigere skal nægtes hjælp i udlandet

»Der må være nogle deciderede lister, nogle formodninger og så videre, hvor man kan underbygge, at vedkommende er fremmedkriger. Ellers må man jo modbevise det, at man ikke er fremmedkriger«.

Det plejer at være omvendt. At man er uskyldig, til det modsatte er bevist?

»Ja, det forstår jeg også godt. Og jeg anerkender, at det her er en unik situation. Men vi har en bred støtte i Folketinget, der siger, at vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at holde de her mennesker ude af landet. Det her er et af skridtene, og det støtter jeg«, siger Michael Aastrup.

Flere stramninger på vej

Situationen i grænseområdet mellem Syrien og Tyrkiet fik for en måned siden regeringen til at fremrykke et initiativ, der skulle gøre det muligt for den siddende udlændinge- og integrationsminister at frakende et statsborgerskab administrativt. Det kræver dog, at den pågældende fremmedkriger har dobbelt statsborgerskab.

Til trods for en række kritiske høringssvar, der stillede sig undrende over for, at der ikke skal en domstol indover beslutningen, blev lovforslaget hastebehandlet og vedtaget af et flertal i Folketinget på ganske få dage. Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod forslaget, men regeringen fik opbakning fra oppositionen.

Efterfølgende har Mattias Tesfaye oplyst, at der i øjeblikket ligger tre sager om frakendelse af statsborgerskab på hans bord.

Også i denne uge har fremmedkrigere og mere specifikt deres eventuelle børn været debatteret på Christiansborg. Med et nyt udkast til et lovforslag lægger regeringen op til, at børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er parti i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk skal blive danske statsborgere. Det har dog også affødt en række kritiske høringssvar fra eksempelvis Institut for Menneskerettigheder, og derfor overvejer Mattias Tesfaye fortsat forslaget, sagde han tidligere på ugen til Ritzau.