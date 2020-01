Radikale vil have en grøn skattereform, så al forurening koster penge

Klimahandlingsplanen skal omlægge skattesystemet, så det bliver dyrt at være sort og billigt at være grøn, foreslår politisk leder Morten Østergaard.

Hvis Danmark skal leve op til den nyligt vedtagne klimalov, er der behov for en skattereform, som understøtter den grønne omstilling.

Det mener Morten Østergaard, politisk leder i Radikale Venstre. En grøn skattereform bør derfor i hans optik være en del af den klimahandlingsplan, partierne inden længe skal forhandle om, og som skal vise, hvordan målet om 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 skal blive til virkelighed.

»Det skarpeste redskab i skuffen er skatter og afgifter«, siger Østergaard.

»Vi skal sige åbent og ærligt til folk, at vi kan ikke leve på den måde, vi gør nu, vi kommer til at omstille os allesammen. Derfor skal det være billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Det gælder, når vi transporterer os, når vi køber ind, det gælder vores arbejdspladser. Det gælder i samfundet generelt. Det er det princip, som skal være en ledetråd for en omstilling af skattesystemet«, fortsætter han.

Konkret vil Radikale Venstre beskatte CO 2 -udledning, så al forurening koster penge, uanset hvor udledningen kommer fra. Til gengæld vil Morten Østergaard også lette skatten andre steder.

»Det kunne oplagt være på indkomstskatten. Vi skal også kigge på, at dem, der er på overførsler, også har råd til at betale, så det kunne være på personfradraget. Alt, hvad der handler om grundindkomsten«, siger han og understreger, at formålet ikke er at få flere penge i statskassen.

Får folk modsat flere penge mellem hænderne, vil de være tilbøjelige til at træffe flere grønne valg, og dermed kan skattelettelser også bidrage til den grønne omstilling, mener han. Det er dog ikke nødvendigvis alle indtægter fra CO 2 -afgiften, der skal gå til skattelettelser.

Venstre er åbne

Østergaard håber især på opbakning til sit forslag fra Socialdemokratiet og Venstre.

I Venstre regner finansordfører Troels Lund Poulsen også med, at skatter og afgifter bliver et tema i de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan, og han er ikke afvisende over for Østergaards ønske om en reform.

»Det er vi sådan set åbne for under den forudsætning, at det kommer til at være provenuneutrale omlægninger af skatter og afgifter. Vores mål er, at det ikke skal være dyrere hverken at være dansker eller drive virksomhed, men derfor har man før godt kunne lave skatteomlægninger, hvor man fremmer en grøn omstilling«, siger han.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men siger i en skriftlig kommentar, at Radikale Venstre »generelt bidrager meget positivt til diskussionen om den grønne omstilling«.

»Det vidner det her forslag, som jeg ikke har set i detaljer, også om. Jeg vil studere udspillet nærmere, og så skal det hele jo ses i sammenhæng med klimahandlingsplanerne senere på året«, lyder det fra ministeren.