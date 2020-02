Røde lamper blinker hos dommere og advokater: I op til 10 år vil regeringen lade politiet gå ind i dømtes hjem uden retskendelse

Her går man for vidt, lyder det fra blandt andet dommerforening og støttepartier.

Der sker en langsom, men sikker udhuling af retssikkerheden, når regeringen vil give politiet lov til uden en retskendelse at gå ind i dømte fremmedkrigeres hjem i en periode på op mod 10 år. Sådan lyder advarslen fra Den Danske Dommerforening, der ligesom flere andre organisationer har sendt særdeles kritiske kommentarer til et lovforslag fra regeringen. ​

Forslaget indebærer, at personer dømt for terror også kan idømmes et kontaktforbud, der betyder, at de ikke må kontakte bestemte personer hverken fysisk eller digitalt. Men forslaget giver også politiet nye muligheder for uden retskendelse at holde øje med, om forbuddet bliver overholdt.

»Jeg har ikke nogen særlig sympati for fremmedkrigere, men det er en glidende overgang, at politiet som en del af en kontrol nu ifølge lovforslaget må åbne skuffer og gemmer, må kigge i computere og i lommer og må komme, når det skal være, for at se, om en person har kontakt til nogen. Der er ikke langt fra det og så til en mistanke om noget kriminelt, som kræver en retskendelse«, siger formanden for Dommerforeningen, landsdommer Mikael Sjöberg.

Et flertal i Folketinget besluttede før nytår, at politiet på samme måde uden retskendelse skal kunne holde øje med pædofilidømte.

»Retssikkerheden kan komme i fare, fordi vi ser et skred. Hvad bliver det næste? Pludselig har vi gjort det her for en større og større gruppe, og så har man helt udhulet det meget fine system, vi har i Danmark om, at hvis man for eksempel vil ind på folks bopæl, skal man have en dommerkendelse«, siger Mikael Sjöberg.

Støttepartier imod

I Advokatrådet, der også har sendt et høringssvar, finder man det også »yderst betænkeligt, at et så omfattende tilsyn kan gennemføres alene på baggrund af den tidligere dom og uden noget krav om mistanke om tilbagefald til ny kriminalitet«. Også Institut for Menneskerettigheder er skeptisk. Når det i lovforslaget ikke er nærmere uddybet, hvornår politiet må kontrollere, åbner det for en »uforudsigelig og usikker retstilstand«, lyder det i høringssvaret herfra.

Venstre kan sikre regeringen et flertal, og umiddelbart bakker Morten Dahlin, medlem af retsudvalget, op om forslaget.

I SF er man enig i behovet for kontaktforbud, men retsordfører Karina Lorentzen deler organisationernes bekymring.

»Her er nogen, som vi alle sammen kan blive enige om, at vi ikke kan lide. Men selv om vi ikke bryder os om dem, så må der være nogle retsgarantier. De skrider«, siger hun.

Et lille skridt væk fra retsstaten og et lille skridt i retning af en politistat Kristian Hegaard, R-retsordfører

SF har ikke gjort op, hvorvidt partiet stemmer for forslaget, men Lorentzen hælder til et nej. Radikale Venstre kommer til at stemme imod, siger retsordfører Kristian Hegaard.

»Når man fjerner nogle beføjelser, som domstolene har i dag, og giver politiet mulighed for at skyde genvej uden om domstolene, så er det et lille skridt væk fra retsstaten og et lille skridt i retning af en politistat«, siger han.

I Enhedslisten kan retsordfører Rosa Lund ikke forestille sig, at partiet kommer til at støtte forslaget, som hun kalder et brud på grundlæggende rettigheder. Justitsminister Nick Hækkerup havde onsdag ikke tid til at stille op til interview, men retsordfører Jeppe Bruus (S) afviser bekymringen.

»Det er et hårdt middel at sige, at nu har man ret til som politi at føre tilsyn uden retskendelse. Og så er det helt fair og legitimt, at der selvfølgelig er bekymringer omkring det. Men jeg mener ikke, at det er en glidebane, for det beror sig på, at det er en dommer, der pålægger det her kontakt- og opholdsforbud«, siger han.





