Radikale stiller grønt ultimatum og truer med at vælte regeringen

Regeringen skal inden grundlovsdag sikre flertal bag en politisk aftale med konkrete initiativer, der sikrer, at målet om 70 procents CO 2 -reduktion bliver nået senest i 2030. Sker det ikke, vil Morten Østergaard vælte regeringen:​

»Det helt korte budskab er, at uden en klimaplan og handling er der ikke nogen regering«.

Så hvis der ikke er indgået en klimapolitisk aftale inden 5. juni, trækker I støtten til regeringen?

»Ja. Så kan vi ikke se os selv i øjnene, og så er fundamentet for regeringen væk«.

Ideen om en aftale inden grundlovsdag luftede Morten Østergaard i Berlingske tidligere på ugen, men efter tirsdagens spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S) er det nu kommet så vidt for Østergaard, at indgåelsen af en politisk klimaaftale inden 5. juni er et vilkår for, at han vil holde hånden under den nuværende regering.

»Min opfattelse af, at regeringen ikke tager det her seriøst nok, blev kun bestyrket i spørgetimen. De har ikke engang fremlagt en tidsplan. Det gør, at jeg nu føler mig nødsaget til at trække hårdt i kæden og sige, at det her er det, regeringen står og falder med, når vi når grundlovsdag«.

Desuden sætter han for første gang ord på aftalens indhold.

Der skal fastsættes et delmål for, hvor meget CO 2 -udledning Danmark skal have reduceret i 2025, og den politiske klimaaftale kan eksempelvis indeholde konturerne til en grøn skattereform samt konkrete planer for at nedbringe CO 2 -udledningen på bl.a. transportområdet og en ny vindstrategi. Morten Østergaard understreger, at det derfor ikke er nok med en aftale om f.eks. at lade elbiler køre gratis over Storebælt, som R før har foreslået.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skriver til Politiken, at »vi har udvist klimahandling fra første dag, og det vil vi fortsætte med – og jeg kan betrygge Østergaard med, at vi vil være godt i gang til juni«.