SF vil forlænge barsel under coronakrise

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

SF vil forlænge barsel, der slutter efter 1. maj, til 1. september for de, der vil.

Det skal ske for at tage presset af vuggestuer, der i forvejen kæmper med corona-forholdsregler, skriver partiet i en pressemeddelelse.

»Vi stiller store krav til de ansatte i daginstitutionerne lige nu, og jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre gerne vil vente med at aflevere deres lille barn for allerførste gang, indtil situationen er mere normal«.

»Jeg tror, det vil være godt for alle, hvis nogle familier kunne vente lidt. Det vil give mere tid i institutionerne og mere ro på i familierne«, skriver formand for SF Pia Olsen Dyhr.

Jeg tror, det vil være godt for alle, hvis nogle familier kunne vente lidt. Det vil give mere tid i institutionerne og mere ro på i familierne Pia Olsen Dyhr, formand for SF

Ifølge partiet vil forslaget give mindre pres på vuggestuer, da de står med en større opgave i at holde god hygiejne og andre krav for at mindske smitten med coronavirus.

Samtidig tager indkøring af børn mange ressourcer, da der ofte skal dedikeres en pædagog til at stå for det.

»Pædagoger og medhjælpere gør et fantastisk stykke arbejde under nogle svære omstændigheder«.

»Men de har kun to hænder hver, og antallet af børn er afgørende for, at de både kan leve op til de særlige krav og give børnene en tryg og indholdsrig hverdag«, skriver Pia Olsen Dyhr i meddelelsen.

SF foreslår, at forlænget barsel skal ske til dagpengesats og være frivillig. Strækker forlænget barsel sig over sommeren skal der afholdes ferie.

Venstre: God ræson i idéen

Det største oppositionsparti, Venstre, ser god ræson i idéen, der ifølge partiet blev præsenteret af Forældrenes Landsorganisation for flere uger siden.

»Vi er bestemt ikke afvisende over for, at det kan være nødvendigt. Men det må være sidste mulighed, for det bedste er at få åbnet samfundet«.

»Men det, vi kan se nogle steder, er, at indkøringen simpelthen er stoppet og at der andre steder er gevaldige problemer med indkøringen, der går ud over børnene. Så vi ser på alle gode muligheder«, siger Venstres børneordfører Ellen Trane Nørby.

Også hos Dansk Folkeparti er der støtte til tanken. Børneordfører for partiet Marie Krarup siger, at Dansk Folkeparti grundlæggende permanent gerne vil give mulighed for, at forældre kan passe deres barn på en dagpengesats frem til barnet fylder tre.

»Vi synes, at det er en god idé, at forældre og børn for mere tid sammen«.

»Dette her er midlertidigt, men vi håber selvfølgeligt, at det så kan blive permanent«, siger ordføreren.

ritzau