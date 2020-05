Regeringen vil åbne grænsen for norske, tyske og islandske turister – men ikke svenske

Automatisk oplæsning

Regeringen er klar til at åbne grænserne en smule.

I første omgang bliver der tale om at åbne grænserne for norske, tyske og islandske turister fra 15. juni.

Turisterne skal dog leve op til en række betingelser, blandt andet om at have booket mindst seks overnatninger et sted uden for København.

Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Statsministeriet.

»Det næste skridt vi står over for er at åbne grænserne. Danmark er et lille land, der lever af at handle med andre«, siger Mette Frederiksen.

Til gengæld må svenskerne vente. De har ellers advaret om, at det vil skade forholdet mellem landene, hvis Danmark åbner for tyske og norske turister men ikke svenske.

De har samtidig peget på, at smittetrykket i blandt andet Skåne ikke er større end i den danske hovedstadsregion. Men det har tilsyneladende ikke bidt på regeringen.

»Vi har tæt dialog med vores broderland Sverige. Vi har et tæt forhold, det vil vi også have i fremtiden«

»Vi står forskellige steder i forhold til corona. Vi har et stærkt ønske om at finde en løsning. Det kan være en regional løsning«, siger Mette Frederiksen på en dag, hvor Danmark ganske symbolsk har registreret ingen døde med coronavirus i løbet af de seneste 24 timer, mens 84 er døde i Sverige det seneste døgn.

På den anden side af sommeren forventer vi at åbne for øvrige Schengenlande og Storbritannien, siger statsminister Mette Frederiksen (S) om grænseåbning for andre end nabolande.

Ingen opskrift på at genåbne et land

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreger, at der »ikke er en færdig opskrift på, hvordan man åbner landet op igen«.

»Vi ser i Sydkorea, hvordan der er smittespredning igen. Det viser, at der stadig er usikkerhed foran os«.

»Derfor er det, at vi siger, at man til en start skal tage ophold uden for København som udenlandsk turist, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ritzau/Politiken