Rasende Sofie Carsten Nielsen: »Jeg ved ikke, hvad Ida Auken tænker om sin fremtid«

Sofie Carsten Nielsen nærmest ryster af raseri, da hun tager imod spørgsmål fra et par journalister foran Christiansborg.

Hun er netop blevet beskyldt af sin partifælle og det for tiden sygemeldte folketingsmedlem Ida Auken for i flere år at have dækket over Morten Østergaards »mangeårige grænseoverskridende adfærd«, som Auken formulerer det.

Radikale Venstres nyvalgte politiske leder afviser alle beskyldningerne fra Ida Auken og anklager omvendt Auken for decideret partiskadelig virksomhed. Mange gange.