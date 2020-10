Maria Gudme oplevede Frank Jensens grænseoverskridende adfærd: Vi skal have et opgør med serie-krænkere

Det er et »langt tilløb at samle mod«, der betyder, at S-politiker Maria Gudme har valgt at stå frem med sin fortælling om, at hun har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmester Frank Jensen (S).

»Debatten om sexisme har skabt et fællesskab, hvor man har kunnet samle mod, som jeg benytter mig af«, siger Maria Gudme til Politiken.

I dag er hun 31 år og medlem af regionsrådet i hovedstaden. Den omtalte episode fandt sted i 2012, da hun var 23 år gammel og ansat som organisationssekretær i Socialdemokratiet i København.