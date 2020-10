Frank Jensens kolleger på rådhuset: Det er rystende, uacceptabelt og misbrug af magt

Flere af overborgmester Frank Jensens (S) kolleger på Københavns Rådhus er chokerede over, at han endnu engang bliver beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for kvinder.

Sundheds og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling fra SF kalder kvindernes beretninger om krænkelser for »meget alvorlige«.

»Jeg kommer til at tale med mine kolleger i borgerrepræsentationen om, hvad vi gør herfra. Det er helt uacceptabelt. Man skal kunne gå trygt på arbejde i Københavns Kommune«, siger hun.