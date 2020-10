DSU København har mistet tilliden til Frank Jensen

Man kan ikke være overborgmester eller næstformand i Socialdemokratiet, hvis man har en krænkelsessag som Frank Jensens (S). Så kontant er beskeden fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København.

Cecilie Sværke Priess, formand for DSU’s lokalforening i København, siger, at en næstformand skal være i stand til at håndtere sager om sexchikane eller sexisme. Men det er Frank Jensen ikke qua de sager, som han selv er hovedperson i, mener hun.

»Vi skal have en næstformand, som alle kan føle sig trygge ved og spejle sig i. Det mener jeg ikke længere, Frank lever op til«, siger hun.

Cecilie Sværke Priess har opfordret formanden i Socialdemokratiet i Københavns, Jan Salling, til at trække sin støtte til Frank Jensen som spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

»I DSU København, der repræsenterer en masse unge mennesker, prøver vi at gøre op med en kultur, hvor typisk mænd i magtfulde stillinger misbruger den. Det kan jeg ikke politisk eller organisatorisk bakke op om. Han kan ikke repræsentere mine eller resten af DSU Københavns værdier som spidskandidat«, siger Cecilie Sværke Priess.

Useriøs håndtering

DSU København-formandens kritik går også på håndteringen af Frank Jensens sager. De er blevet håndteret useriøst, mener hun.

»Man skal kunne komme til en ledelse, og man skal ikke være nervøs for, at det, man siger, ikke bliver taget seriøst, og at det får nogle konsekvenser«, siger hun.

»Derfor mener jeg ikke, han kan sidde der. Det gør ham inhabil«.

I løbet af den seneste uge er der kommet flere historier frem om, at Frank Jensen har opført sig upassende og krænkende mod kvinder. De tre af sagerne fandt sted i 2011, 2012 og 2017, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for de tusindvis af ansatte i Københavns Kommune.

Sagen fra 2011 havde stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen. Lørdag har han undskyldt uforbeholdent i et opslag på Facebook.

Frank Jensen har indkaldt sine partifæller i Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg og de ni kredsformænd for partiet i København til et hastemøde på rådhuset søndag.

ritzau