Ellemann vil blande sig i krænkelser i VU: Det her er uacceptabelt

»Uacceptabelt«, »uhyrligt« og »rædselsfuldt«.

V-formand Jakob Ellemann-Jensen er chokeret over, at en dokumentarserie på TV 2 afslører krænkelser og overgreb i flere ungdomspartier, her i blandt i Venstres Ungdom, og det vil han ikke sidde overhørig.

»Der er altid, når man taler politik og organisation, en grænse mellem Venstre og Venstres Ungdom. Vi er ikke den samme forening, men vi udspringer af den samme ideologi, og vi har som navnene indikerer et meget tæt forhold. Men det her, det er noget, jeg kommer til at blande mig i. Jeg blander mig ikke i deres politik, men det her er uacceptabelt«, siger han.

I dokumentaren, som bliver sendt på TV 2 torsdag, men som allerede nu bliver omtalt på tv2.dk, fortæller en kvinde ved navn Tine om kulturen i Venstres Ungdom. Hun fortæller om en konkret oplevelse i 2012, hvor en mand til et VU-arrangement gennemførte et samleje med hende, selv om hun forsøgte at sige fra. Hun meldte senere episoden til politiet, som valgte ikke at rejse en straffesag.

Generelt var hun bange for at sige fra, husker hun om tiden i ungdomspartiet.

»Jeg kan huske, at der til flere fester blev sagt til os piger, at vi kunne tage vores bh og trusser af og hænge dem op på en tørresnor, og så kunne vi få et barkort for det«, siger hun til TV 2.

Venstre har et ansvar

Efter en række kvinder for flere uger siden stod frem og fortalte om sexisme i politik, har Venstre på Christiansborg taget en række initiativer, fortæller Jakob Ellemann-Jensen.

Medarbejderundersøgelsen omfatter nu også spørgsmål om sexisme og krænkende adfærd, en samværspolitik er under udarbejdelse, og så har partiet hyret et eksternt konsulentfirma, som medarbejdere kan henvende sig til.

»Vi skal have noget hjælp til at håndtere den her udfordring. Hvis man har oplevet en krænkelse, så har man krav på at blive taget alvorligt. Og det skal det her sikre. Nu har vi set på os selv først, men det kommer vi også til at rulle ud i andre dele af vores organisation. Både i Venstres Ungdom, men også i Venstres landsorganisation. Der er politik på mange forskellige niveauer, og man skal være tryg ved at være på alle niveauer«, siger Ellemann.

Udover den konkrete episode, som dokumentaren afdækker, og som blev meldt til politiet, kender han ikke til andre sager i Venstres Ungdom.

»Det er meget alvorligt det her. Jeg er helt med, at der ikke er blevet rejst nogen sigtelse eller tiltale, men alene det at man begynder at tale om voldtægt i regi af en politisk ungdomsorganisation, så er vi ude et sted, hvor vi slet, slet, slet ikke vil være«, siger han.

Har du selv gjort nok for at opsøge viden om eventuelle krænkelser i jeres ungdomsparti?

»Det åbenlyse svar er et nej. For at være helt ærlig, det havde jeg ikke fantasi til at forestille mig. Jeg har ikke selv været aktiv i VU, men jeg har bare altid haft det indtryk, at det at være medlem af VU er noget godt, noget positivt, noget politisk og noget med glæde og kampgejst. Og det er den måde, jeg har mødt VU på«.

Har Venstre et ansvar for, at den her kultur har kunnet finde sted i jeres ungdomsparti?

»Ja, selvfølgelig har Venstre også et medansvar for det her. Der er eller har været en kultur, som vi som moderpartier også bærer en del af skylden for. Det er for mig bydende nødvendigt, at vi også som moderparti siger fra og siger, at det her er ikke det, politik handler om«, siger Jakob Ellemann-Jensen.