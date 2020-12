Eksperter advarer: Mette Frederiksens ledelsesstil kan føre til alvorlige fejl

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkasserede torsdag aften en næse for at informere covid-19-følgegruppen alt for sent om coronamutationer i mink.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) får samtidig skarp kritik fra blandt andre SF og Enhedslisten. De takserer det som »vanvittig alvorligt« og »dybt rystende«, at Rigspolitiet lod betjente give minkavlere besked om at slå raske besætninger ned uden for smittezonerne, selv om Justitsministeriet og Rigspolitiet vidste, at den fornødne lovhjemmel ikke var på plads.

De to ministres aktuelle kvaler har rod i en mere grundlæggende tendens i minksagen, vurderer en række respekterede politologer. De advarer nu om, at Mette Frederiksens ledelsesstil åbner risiko for alvorlige fejl, fordi der ved vidtgående regeringsbeslutninger ikke er tid og plads til klassiske embedsmandsdyder om lovlighed, proportionalitet og økonomiske konsekvensberegninger.