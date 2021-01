Regeringen vil sætte Folketingets arbejde på vågeblus

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil igen have sat Folketingets arbejde delvist i bero på grund af situationen med covid-19.

Det skal foreløbig gælde frem til vinterferien midt i februar. Det fremgår af et brev, som statsministeren har sendt til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

»Ud af 28 allerede fremsatte lovforslag, der er planlagt behandlet i Folketinget frem til vinterferien, ønsker regeringen at udskyde behandlingen af 12 af lovforslagene til efter vinterferien«, lyder det i brevet.

»Hertil kommer, at regeringen med udgangspunkt i decemberredegørelsen forventer at fremsætte yderligere cirka 25 lovforslag i de kommende uger, hvoraf en god del under normale omstændigheder ville blive sat til 1.-behandling før vinterferien«.

»Med henblik på at bidrage til lavere aktivitet ønsker regeringen imidlertid i den nuværende alvorlige situation kun, at fire af disse behandles før vinterferien, skriver Mette Frederiksen.

Statsministeren gør i brevet dog opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at hastebehandle lovforslag, der er relateret til håndteringen af covid-19.

»Sådanne forslag vil du som hidtil blive orienteret særskilt om, i takt med at behovet opstår«, skriver Mette Frederiksen til Henrik Dam Kristensen.

Beslutningen om at lukke delvist ned for Folketingets arbejde skal behandles onsdag på et møde i Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget. Henrik Dam Kristensen er formand for udvalget.

Både Venstre og Enhedslisten bakker op om en ny delvis nedlukning. Sådan en lavede Folketinget også sidste år for at forhindre spredning af coronavirus.

Dermed er der flertal for regeringens plan.

Preben Bang Henriksen (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg, siger til Ritzau, at han lægger vægt på, at den vigtigste del af lovgivningsprocessen fortsat kan køre på Christiansborg.

»Der er ingen tvivl om, at enhver forsinkelse af lovgivningsprocessen og også den kontrolproces, vi har i Folketinget, den er da problematisk«.

»Men når alt kommer til alt, kan vi ikke have en situation, hvor vi lukker øjnene for, at hele Danmark lukker delvist ned på grund af corona, og så bare have fuldt blus på Christiansborg.

»Vi må også indstille os på, at det er coronatid, og så tage de forholdsregler, der er«, siger han.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) mener, at Folketinget bør se på, hvordan lovgivningsarbejdet kan fortsætte på en bedre måde, hvis der i fremtiden skulle komme endnu en pandemi.

Partiet ønsker blandt andet brug af mundbind i Folketingssalen for at hjælpe til at holde et lavt smittetryk på Christiansborg.

»Jeg mener også, man bør se på, om man kan afholde afstemninger på en anden måde, end at man absolut skal sidde 95 personer i en sal fysisk og foretage afstemninger under en pandemi, hvor der er en smitterisiko«, siger han til Ritzau.

Dansk Folkeparti er til gengæld imod en delvis nedlukning, siger gruppeformand Peter Skaarup til Kristeligt Dagblad.

ritzau