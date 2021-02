DF vil have nye statsborgeres religion til at stå i lov

Dansk Folkeparti går fredag ind til forhandlingerne om dansk indfødsret - også kaldt statsborgerskab - med et forslag om, at ansøgere i fremtiden skal oplyse deres religion, hvis de vil have dansk statsborgerskab.

Det skriver Jyllands-Posten.

I øjeblikket står alle nye statsborgeres fulde navn oplistet på de offentligt tilgængelige lovforslag, som Folketinget bruger til at give indfødsret.

Men ifølge DF skal det også fremgå, om de eksempelvis er kristne, muslimer eller ateister. Vil man ikke oplyse det, kan man ikke få indfødsret, lyder forslag ifølge Jyllands-Posten.

Til avisen siger partiets næstformand, Morten Messerschmidt, at oplysningerne skal bruges til at være »ekstra agtpågivende«.

»Det at være muslim rejser for mange nogle grundlæggende problemer med at leve dansk. Hvad end det så handler om synet på kvinder eller synet på loven eller demokratiet. Og derfor ønsker vi at vide, hvad det er for en baggrund, de folk kommer med«, siger han til avisen.

S er åben for forslaget

Regeringspartiet Socialdemokratiet er åben for at opliste religion. Partiets indfødsretsordfører Lars Aslan Rasmussen siger, at man »umiddelbart ønsker så meget transparens som muligt«.

»Hvis de har et ønske om det, og det er noget, som kan lade sig gøre, så lad os snakke om det«, siger han til avisen.

Samtidig vil DF spærre for statsborgerskab til personer, der er gift med udenlandske statsborgere.

Partiet vil også gøre det muligt at udskille personer fra en række lande, der hovedsageligt er muslimske, med et særligt lovforslag, så det bliver muligt at stemme imod statsborgerskab til dem.

ritzau