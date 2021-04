Kristendemokraten Jens Rohde vil reformere EU og nedbringe antallet af aborter herhjemme

Mandag aften blev et skifte, der havde været længe under opsejling, til virkelighed. Det tidligere folketingsmedlem for både Venstre og senest Radikale Venstre, Jens Rohde, skifter til Kristendemokraterne. Dermed får partiet sit første medlem af Folketinget, siden Per Ørum repræsenterede partiet fra 2010 til 2011.

Sammen med Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, har Jens Rohde, som bliver partiets politiske ordfører, en »reformplan for ikke alene Danmark, men også EU«, som skal cementere partiet som et »borgerligt parti, som ikke spiser udlændingestramninger til morgenmad«.

Men hvordan hænger det sammen at være et borgerligt parti, når man som parti er opstået som en protestbevægelse mod fri abort, og Jens Rohde selv ved tidligere lejligheder har udtalt skepsis over for blandt andre Indre Mission, som fylder i Kristendemorkaterne?

»Jeg tror, vi alle ændrer os over tid, og Kristendemokraterne har også undergået en udvikling, siden Isabella Arendt blev formand. Det er meget lang tid siden, at jeg har betragtet partiet som et religiøst parti. Det er jo et politisk parti«.

Du har sagt, at man skal kunne rumme begge sider af spektret – gælder det også for abort?