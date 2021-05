Enhedslisten truer med at udløse valg over fattigdom

Hvis regeringen til de kommende forhandlinger om sociale ydelser om børnefattigdom laver et forlig med de borgerlige partier, vil Enhedslisten udløse et folketingsvalg. Det skriver Jyllands-Posten.

»Det vil være så eklatant et løftebrud fra regeringen, at den risikerer et valg«, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) til avisen op til partiets årsmøde.

Udmeldingen kommer, efter at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i Jyllands-Posten meldte ud, at man helt klart går efter et bredt forlig, der også inkluderer de borgerlige partier.

I en spørgetime efterlyste Mai Villadsen, at statsminister Mette Frederiksen (S) meldte klart ud, at der skulle gøres noget ved børnefattigdom i Danmark. Den klare udmelding fik hun ikke.

»Vi må se, om der materialiserer sig et politisk flertal – det ved vi ikke på forhånd«, sagde statsministeren ifølge Jyllands-Posten.

Frygter regeringen løber fra aftale

Rød blok skrev efter valget i 2019 under på et forståelsespapir. Det gav Socialdemokratiet regeringsmagten.

I papiret står der blandt andet, at den nye regering skal bekæmpe børnefattigdom. Og at en ydelseskommission skulle komme med anbefalinger til et nyt system.

Og det er den aftale, Enhedslisten frygter, regeringen løber fra.

»Bliver der ikke leveret på så afgørende et område, kan vi sagtens se et scenarie, hvor vælgerne skal spørges igen, siger Mai Villadsen til Jyllands-Posten.

Regeringens to øvrige støttepartier - De Radikale og SF - ser ifølge Information heller ikke positivt på regeringens planer om at lave et bredt forlig, hvor de borgerlige partier er med.

»Lad mig sige det på den her måde - den lever livet farligt, hvis ikke den leverer på det«.

»Hvis nogen mener, at det ikke står klart i forståelsespapiret, at vi skal afskaffe kontanthjælpsloftet. Så læser man papiret, som fanden læser biblen«, siger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF) til Information.

Også De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, siger, at regeringen kommer til at ’leve livet farligt’, hvis ikke støttepartierne involveres.

Det har hverken været muligt for Jyllands-Posten eller Information at få et interview med Peter Hummelgaard. Information har dog fået et skrifteligt svar.

»Det er fortsat mit og regeringens mål, at børn i Danmark vokser op under rimelige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet«.

»Jeg håber, at vi kan opnå bred politisk enighed om et nyt kontanthjælpssystem. Det kunne være med til at skabe ro om kontanthjælpsområdet fremover«, skriver han.

