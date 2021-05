Kommission på svær opgave foreslår et helt nyt kontanthjælpssystem

Automatisk oplæsning

Den såkaldte Ydelseskommission foreslår nyt kontanthjælpssystem med to satser og uden kontanthjælpsloft samt 225-timersregel.

Det fremgår af kommissionens rapport, som formand Torben Tranæs netop nu fremlægger.

»Det nuværende system er kommet i ubalance i kraft af knopskydninger. Man kan sige, at vi i en eller anden forstand har tabt overblikket over, hvilke resultater, der bliver skabt. Både tilsigtede og utilsigtede«, siger Torben Tranæs.

Kommissionen skal komme med sit bud på en reform af de offentlige ydelser.

Regeringen har lovet at bekæmpe fattigdom blandt børn, og Enhedslisten har truet med at vælte regeringen, hvis ikke løfterne bliver efterlevet.

Til gengæld har beskæftigelses minister Peter Hummelgaard (S) ytret ønsket om et bredt forlig. De borgerlige partier er modstandere at have offentlige ydelser, hvis det sænker borgernes motivation til at finde job. Især den såkaldte integrationsydelse ønsker de borgerlige sænket, ikke hævet.

Dermed står regeringen foran svære forhandlinger, men nu er kommissionens rapport, som forhandlingerne skal ske ud fra, så fremlagt.

Kommissionens model vil ifølge beregninger øge arbejdsudbuddet med 750-950 fuldtidspersoner og sigter mod at løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen.

Der er sket en knopskydning i det nuværende system, mener formanden.

»Vi har set eksempler på, at enlige med 3-4 børn får flere penge, end et par med samme antal børn ville får. Det kan ikke forklares, hvorfor der gives færre penge, selvom der er flere i husstanden«, siger Torben Tranæs.

Midlertidigt tilskud til børnefamilier

I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne står der, at regeringen skal ’bekæmpe børnefattigdom’.

Det blev aftalt, at der skulle nedsættes en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man ’afhjælper børnefattigdom’ og gør ydelsessystemet mere enkelt.

Kommissionen skulle også anvise, hvordan man kan afskaffe kontanthjælpsloftet.

Indtil en langsigtet løsning er fundet ud fra kommissionens anbefalinger, indførte regeringen i 2019 et midlertidigt børnetilskud til dem, der får de laveste sociale ydelser.

Det betyder blandt andet, at en enlig mor på kontanthjælp med et barn får omkring 1280 kroner mere om måneden og kommer op på omkring 16.500 kroner. En enlig mor på integrationsydelse med tre børn får små 2000 mere om måneden og kommer op på omkring 14.500 kroner.

Venstre er arg modstander af det midlertidige børnetilskud, da partiet mener, at det de facto er målrettet arbejdsløse indvandrere og flygtninge. Partiet mener samtidigt, at det fjerner incitamentet til at finde et arbejde.

