V og K afviser regeringens ultimatum i strid om landbrugsaftale

En bred aftale om landbrugets grønne omstilling balancerer på kanten af et kollaps, efter at regeringen har stillet en betingelse, som afvises pure af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

I et dobbeltinterview med Jyllands-Posten kræver de borgerlige partiledere, at regeringen afsætter ekstra statslige midler for at mindske landmændenes regning ved den grønne omstilling.

»Den aftale, der ligger lige nu, risikerer at koste arbejdspladser. Mange arbejdspladser,« siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en massakre på dansk fødevareproduktion«.

Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en massakre på dansk fødevareproduktion Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre

Regeringen har fremlagt en skitse til en politisk aftale, der skal nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser. Midlerne er bl.a. nye krav til foder og udtagning af lavbundsjord, der udleder meget CO2, når det dyrkes. Den økonomiske ramme for aftaleudkastet er 22,6 mia. kr. En mindre del af pengene kommer fra statskassen, mens hovedparten finansieres ved at omlægge landbrugets EU-støtte, så flere penge går til grønne tiltag.

Men det sender for stor en del af regningen videre til den enkelte landmand, mener V og K.

»Man kan ikke fodre hunden med sin egen hale og sige, at man har styrket området. Der skal flere penge til«, siger Søren Pape Poulsen.

Man kan ikke fodre hunden med sin egen hale og sige, at man har styrket området. Der skal flere penge til Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative

Meldingen fra V og K strider mod det krav, som fødevareminister Rasmus Prehn torsdag stillede Folketingets partier. Han sagde til Ritzau, at budgettet for de fortsatte forhandlinger er på 22,6 mia. kr., og at »det er betingelsen for at komme med til møderne fremadrettet«.

I en skriftlig kommentar svarer Rasmus Prehn ikke direkte på VK-meldingen, men udtaler, at »jeg har den økonomiske ramme og det mandat, jeg har«. Han håber stadig på en bred aftale med de borgerlige.

»Jeg kan forstå, at betingelsen er flere penge. Det har jeg gennem flere måneder sagt, at der ikke er udsigt til,« tilføjer han.

Ritzau