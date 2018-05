Hvert 5. barn vil dumpe ny sprogtest En stor del af børnene i 0. klasse vil dumpe, når udvalgte skoler skal sprogteste som led i regeringens ghettoplan, viser notat.

Når et flertal på Christiansborg indfører sprogprøver i udvalgte børnehaveklasser, er det med forventningen om, at hvert femte barn vil dumpe den første prøve.

Det fremgår af et notat fra de forhandlinger, der i sidste uge førte til en aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Partierne er enige om, at hvis en stor del af børnene på en skole bor i et udsat boligområde, skal alle elever i 0. klasse bestå en sprogprøve, før de kan rykke op i 1. klasse. I alt får børnene tre forsøg, som kan udvides med et fjerde og en selvbetalt sommerskole, før det endeligt bliver besluttet, om barnet skal gå om på grund af sprogvanskeligheder.

»Det er mange børn, der bliver straffet for dårlig integration«, siger Claus Hjortdal, der som formand for Skolelederforeningen er stærkt kritisk over for hele ideen om sprogprøver.

Det kan have negative konsekvenser for børnenes motivation, hvis en stor del dumper den første prøve, siger skoleekspert Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på professionshøjskolen VIA’s afdeling for pædagogik og samfund.

»Det centrale er, at her har du med nogle børn at gøre, som potentielt i en meget tidlig alder lider nederlag. Det kan nogle gange være nødvendigt, men det betyder, at man skal være utrolig opmærksom på den pædagogiske og sociale støtte. Og den del står noget uklart«, siger han.

Hvis et barn ikke består sprogprøven, skal barnet igennem et ’sprogstimuleringsforløb’ i og uden for klasseværelset, som dog ikke må gøre skoledagen længere, lyder det i aftaleteksten. Det er positivt, at skolerne med prøver kan identificere, hvem der har behov for ekstra hjælp. Men hjælpen skal ikke kun fokusere på det faglige, siger Andreas Rasch-Christensen:

»Uagtet at der er nogle børn, som kommer igennem anden gang, vil det være således, at de børn allerede vil have en oplevelse af, at de er mindre værd end deres jævnaldrende«.

Der er en tendens til at teste børn mere og tidligere, men det er noget, man skal »krybe til med varsomhed«, siger Grethe Kragh-Müller, der er børnepsykolog og lektor ved DPU:

»Det er vigtigt, at man opdager, hvilke børn der har brug for hjælp til at få udviklet deres sprog. Men hvis du én gang er dumpet i børnehaveklassen, giver det altså nogle følelsesmæssige vanskeligheder for de allerfleste børn«.

200-300 børn

I alt regner regeringen med, at mellem 200 og 300 børn kommer til at gå 0. klasse om som direkte konsekvens af sprogprøverne, skriver Undervisningsministeriet i et svar til Politiken. I skoleåret 2017/18, som er nyeste tal, er der i alt omkring 1.500 elever i 0.-klasserne, der ville være omfattet af prøverne. Ministeriet understreger, at hverken sprogprøve eller sprogstimuleringsforløb er udviklet endnu. Tallet er derfor usikkert. SF var med i forhandlingerne, men står uden for den endelige aftale. Undervisningsordfører Jacob Mark siger, at masser af børn går 0. klasse om hvert år. Det underminerer behovet for det, han kalder en stopprøve, mener han.

»Vurderingen af børnene sker allerede. Det, der mangler, er ekstra redskaber til at hjælpe dem, der har brug for det«, siger Mark, der hellere så, at det fortsat var op til skoleledelsen at beslutte, hvilke børn der ikke skal fortsætte i 1. klasse.

Formålet med prøverne er ikke, at flere skal gå om, understreger undervisningsminister Merete Riisager (LA). Det er, at alle i sidste ende skal forlade grundskolen med et tilstrækkeligt dansk.

»Nederlaget er langt hårdere, når man kommer hen og ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Det er et langt værre nederlag, end det er for et lille barn at få en chance til«, siger hun.