Forskere: Drengerøvsdanmark er modnet, men dilemmaerne ved sexismesager er fortsat store og splittende

Danmark lå i 2019 på en 14.-plads på World Economic Forums globale Gender Gap Index, som måler kønsligestilling i verdens lande på parametre som uddannelse, økonomi og politisk repræsentation.

Det lyder måske anstændigt nok, men vores nordiske naboer – Island, Norge, Sverige og Finland – som vi normalt er aldeles glade for at sammenligne os med, indtog 1.-, 2.-, 3.-, og 4.-pladsen.

Selv om vi halter bag vores typiske konkurrenter, når det kommer til velfærd, var konklusionen i en bog, som professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet Anette Borchorst og hendes kollegaer publicerede fra et femårigt forskningsprojekt om danskernes holdninger til ligestilling, at mange vælgere og politikere mener, at ligestilling mellem kønnene stort set er opnået.