Krisen er ovre - men det er der ikke kommet flere praktikpladser af

Han frygter, at manglen på praktikpladser kan skræmme unge væk fra erhvervsuddannelserne. Derfor peger han på, at der er omkring 66.000 elever, som er i virksomhedspraktik.

Derudover indgår 45 procent af de elever, der starter i skolepraktik, en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for det første år af deres uddannelse.

Og det er afgørende, fordi beskæftigelsesfrekvensen ifølge Lars Kunov er »markant bedre« for dem, der afslutter deres uddannelse i virksomhedspraktik end i skolepraktik.

»Det er vigtigt, at eleverne kommer i virksomhedspraktik, så de får en tilknytning til erhvervslivet og et stærkt netværk. Og særligt når vi skal have flere unge til at vælge erhvervsuddannelser, er det afgørende, at virksomhederne opretter flere lærepladser«, siger Lars Kunov.

Erhvervslivet skal i gang

Uddannelseschef i Dansk Erhverv, Claus Rosenkrands Olsen, forklarer den fortsatte mangel med ubalancer i praktikpladsmarkedet. Der er fagområder, hvor der er for få elever og for mange praktikpladser, og omvendt.

»Det er et problem, der skal løses, og derfor har vi indgået en trepartsaftale for at sikre, at flere elever uddannes i virksomheder. For målet er selvfølgelig, at alle skal i virksomhedspraktik«, siger han.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik i 2016 en trepartsaftale, hvis overordnede mål er årligt at oprette 8-10.000 flere praktikpladser end i dag.

Aftalen oprettede blandt andet ordningen om fordelsuddannelser, som trådte i kraft sidste år, og i år følger en række økonomiske incitamenter for at få virksomhederne til at skabe flere praktikpladser.