Merete Riisager går til kamp mod pjæk – men er bevæbnet med en boomerang

Undervisningsminister Merete Riisager elsker at være en hård banan. Højere karakterkrav til gymnasier, tjek. Send lærere i fængsel, hvis de ikke underretter om mistrivsel, tjek. Strammere tilsyn med frie grundskoler, tjek. Stopprøver til ghettobørn i 0. klasse, tjek. Sæt overvågning på gymnasieelever, så de ikke snyder til eksamen, tjek. Økonomiske sanktioner over for forældre, der ikke lever op til deres ansvar, tjek. Bedre betingelser for at bortvise elever, tjek.