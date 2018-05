DGS-formand afviser kritik: Landsmødet var ikke venstreorienteret Politiken bragte tidligere et debatindlæg, hvor to medlemmer af Danske Gymnasiers Sammenslutning (DGS) udtrykker, at organisationens landsmøde var så venstreorienteret at kun de få var inkluderet. Formanden for DGS Jens Phillip Yazdani er uenig.

Årets landsmøde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning blev styret efter en venstreorienteret dagsorden. Det skriver to gymnasieelever i et debatindlæg bragt på politiken.dk tidligere i dag. De to elever så blandt andet skævt til, at de ved ankomsten skulle identificere deres køn på talerkortene.

Hvorfor blev der delt OK18-bolsjer ud til DGS’ landsmøde i år?

»Der blev delt bolsjer ud med det grønne Ok-symbol på, fordi vi havde fået dem af vores tætte samarbejdspartner LO-Ungdom, som vi blandt andet samarbejder med i uddannelsesalliancen. De havde givet os en sjat, så vores landsmødedeltagere ikke blev helt tørre i munden efter de lange debatter. Samtidig kan man sige, at DGS har taget lidt stilling i OK18 ved at bakke op om gymnasielærerne, fordi vores læreres arbejdsmiljø også er vores undervisningsmiljø«.

Hvorfor skulle mødedeltagerne på talerkortene identificere sig som mænd eller kvinder?

»Tidligere har vi set på landsmøderne, at mænd var overrepræsenteret på talerstolen, selvom vi har flest kvindelige medlemmer. Vi har haft en lang debat om det i bestyrelsen, og på landsmødet sidste år. Landsmødet stemte i mod en kønsopdelt talerliste, hvor vi skiftedes mellem mænd og kvinder. I bestyrelsen endte vi med, at holde fast i, at sikre en mangfoldig debat, hvor alle kunne komme til orde. Derfor har vi lavet et system, hvor vi registrerer, hvilket køn man identificerer sig med, når de ankommer, så vi kan føre statistik over kønsfordelingen på talerstolen«.

Der sås tvivl om, hvorfor jeres regnskab skal godkendes internt i bestyrelsen. Hvad går det ud på?

»Vores regnskab bliver selvfølgelig revideret af en statsautoriseret revisor, og efterfølgende plejer det at blive godkendt på landsmødet. I år havde vi komplikationer på bogholderiet og internt, så vi nåede ikke at have et revideret regnskab klart til landsmødet. Det betød, at vi anmodede om en ekstraordinær godkendelse på landsmødet om, bestyrelsen måtte godkende regnskabet i år. Næste år vil det selvfølgelig være landsmødet, som godkender regnskabet, ligesom det er blevet gjort de sidste 53 år«.

I debatindlægget bliver der udtrykt, at DGS på landsmødet 2018 var ekstremt venstrefløjspolitisk styret. Er det noget, du kan genkende?

»Nej, det kan jeg ikke. På landsmødet, var vi mange forskellige mennesker med forskellige politiske overbevisninger. De aktive i DGS er elever og elevrødder, som er demokratisk valgt ind i elevrådene ude på skolerne. Det viser, at vi har en bred legitimitet, når vi siger noget«.

Medlemmernes kan ikke identificere sig med DGS. Hvad mener du om det?

»Vi har personligt inviteret og opfordret alle medlemselevråd af DGS og de resterende elevråd, som ikke er medlemmer til at komme til landsmødet. Hvad jeg har hørt, var der en del, der ikke mødte op, fordi mødet lå oven i gallafester, og ikke fordi de ikke kunne identificere sig med DGS. Samtidig kan man sige, at vi organiserer over 80 procent af landets gymnasieelever, hvilket viser den opbakning vi har blandt eleverne. Når vi diskuterer, tager vi udgangspunkt i elevernes oplevede hverdag. Derfor debatterer vi ikke ud fra ideologiske ståsteder, men ud fra vores oplevelser som elever«

Hvorfor mener de så, at det er svært at identificere sig med DGS, hvis man ikke er langt ovre på venstrefløjen?

»Det er et godt spørgsmål, som jeg vil undersøge nærmere. Derfor har jeg kontaktet de to skribenter på debatindlægget og spurgt, om de vil komme forbi kontoret til en kop kaffe. Her skal vi snakke om at lave interne initiativer, så vi kan blive en mere rummelig organisation, så ingen elever føler sig politisk marginaliseret og uvelkommen til vores arrangementer. Samtidig kan vi sige, at vi har demokratiske spilleregler, som betyder, at DGS mener det, som flertallet mener«.

Har skribenterne takket ja til kaffen?

»Lukas Lunøe og Mia Fallentin har takket ja til kaffe. Lukas Lunøe fortalte mig samtidig, at det var pisse godt arbejde, det her vi laver med fraværspakken. Så det er ikke fordi, man er uenige i alt, hvad vi laver«.