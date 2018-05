Gymnasieelevernes landsmøde var alt for langt ude på venstrefløjen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når en organisation som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ender med at blive styret af få med meget venstreorienterede holdninger, gør det, at de mere midtersøgende gymnasier ikke føler, de er velkomne i DGS, og dermed ender med ikke at være repræsenterede.

Da vi ankom til ’den politisk neutrale’ organisation DGS’ landsmøde i år, blev vi mødt af OK18-bolsjer og spørgsmålet om, hvorvidt vi identificerer os som mand eller ikke-mand, så vi kunne få et af de kønsopdelte talerkort.

I en tid, hvor sparekniven skærer store skiver af uddannelserne, er det nødvendigt med en studenterbevægelse, som formår at favne samtlige danske gymnasieelever i et fælles projekt.

Det søde bolsje begyndte at smage bittert, da landsmødets deltagere fredag aften, uden debat, rakte det gule stemmekort i vejret og stemte for at tillade, at et regnskab til 2,5 mio. kr. udformet af gymnasieelever ikke var revideret af en bogholder.

Men nok om regnskabet, tænkte vi og tog et bolsje mere. Det nye bolsje var vi dog lige ved at få galt i halsen, da vi indså, at vi kun var i omegnen af 90 deltagere til landsmødet. Nu begyndte de henholdsvis lilla (mand) og grønne (ikke-mand) talekort at veje tungt i hånden, da vi i gennemsnit repræsenterede 889 gymnasieelever pr. person.

Når DGS hævder at repræsentere gymnasieelevernes interesser, er det et nederlag, at så få føler sig velkomne til landsmødet.

I en tid, hvor sparekniven skærer store skiver af uddannelserne, er det nødvendigt med en studenterbevægelse, som formår at favne samtlige danske gymnasieelever i et fælles projekt. Et fælles projekt om at sikre, at Danmark fortsat har et af verdens bedste uddannelsessystemer.

Når DGS hævder at repræsentere gymnasieelevernes interesser, er det et nederlag, at så få føler sig velkomne til landsmødet. Især fordi den aktive del af landsmødedeltagerne balancerede så langt ude på venstrefløjen, at selv Enhedslisten må se sig overgået.

Ellers ville DGS ikke mene, at der skal indføres fitnesscentre på alle gymnasiale uddannelser, fordi SU’en er for lav til et fitnessabonnement.

Det er ikke ligefrem en holdning, man kan forestille sig, at mere end halvdelen af alle gymnasieelever erklærer sig enige i. Når 90 personer, hvor størstedelen sætter en venstreorienteret dagsorden, ender med at repræsentere 80.000 gymnasieelever, vidner det om, at DGS har spillet fallit i kampen om at fortælle os om, hvorfor uddannelse er vigtigt.

Og det er tragisk, fordi vi lige nu har brug for, at den kamp kæmpes som aldrig før. Derfor er det vigtigt, at en organisation som DGS sørger for, at de, der er for bedre uddannelser, men ikke er meget venstreorienterede, også føler, at de er repræsenterede i DGS.