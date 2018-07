Studerende trodser politikerne: Bliver ældre, før de kommer i gang med uddannelse

Da Karoline Vestergaard Madsen fik sin studentereksamen i 2014, var hun godt og grundigt skoletræt og trængte til at lave noget andet end at sætte sig direkte ind på bænkene i auditoriet.

Hun brugte et år på at arbejde, og året efter fyldte hun med højskole og rygsæksrejse i tre måneder. Uddannelse trak stadig ikke efter de to år.

»For mig at se er der mange oplevelser og livserfaringer, man fravælger, når man begynder at studere for hurtigt. Man skal føle sig klar og rustet til at starte, og have lov til at blive det i sit eget tempo«, siger hun.

Overblik: Så mange får ønsket om en studieplads opfyldt Umiddelbart efter midnat lørdag får tusindvis af unge at vide, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse - og om de dermed skal gøre sig klar til et liv som studerende efter sommerferien. Det samlede optag er en smule lavere end sidste år. Helt præcist optager landets uddannelsesinstitutioner 222 færre ansøgere i år. Læs her, hvor mange, der bliver optaget på en videregående uddannelse i år - og hvor mange, der får afslag: 64.943 unge er optaget på en af landets videregående uddannelser.

10.324 er blevet optaget på en erhvervsakademiuddannelse. Det er toårige uddannelser. Eksempler: laborant, datamatiker og tandtekniker.

25.897 er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse. Den type uddannelser varer som regel tre og et halvt til fire år. Eksempler: sygeplejerske, folkeskolelærer, jordemoder og pædagog.

28.722 er blevet optaget på en bacheloruddannelse. Uddannelserne varer tre år og efterfølges ofte af en kandidatuddannelse. Eksempler: psykologi, økonomi, medicin og forsikringsmatematik.

81 procent af de optagne ansøgere bliver optaget på deres førsteprioritet.

I alt 89.759 personer har søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

20.291 ansøgere har ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt.

De er blevet afvist, enten fordi de ikke opfylder adgangskravene på nogen af de studier, de har søgt ind på, eller fordi der ikke er nok studiepladser på de uddannelser, de har ønsket at blive optaget på.

4.525 har fået en standbyplads. Det betyder at de er garanteret en studieplads senest næste sommer. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. /ritzau/ Vis mere

Hun er langt fra den eneste, der venter med at søge ind på videregående uddannelse flere år efter, studenterhuen er sat på hovedet, og som trækker aldersgennemsnittet på nye studerende op.

Mindre end hver tredje af de optagne i år er under 21 år ved studiestart. Og andelen har været dalende siden 2011, hvor 39 procent af de optagne var under 21, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Samtidig er der optaget flere studerende mellem 21 og 24 år.

Når unge venter længere tid, før de går i gang med en videregående uddannelse skyldes det de reformer, der har været inden for området de seneste 10 år, vurderer Camilla Hutters, der er områdechef for ungdomsuddannelse på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Karakterbonus-ordningen fra 2009, der skulle få flere unge til at gå i gang inden for to år ved at belønne dem med at gange deres gennemsnit med 1,08, virkede godt de første par år. Frem til 2011 valgte en større andel unge nemlig at fortsætte inden for to år.

»Det er i virkeligheden mere et fravalg af uddannelse, end det er et egentligt tilvalg af noget andet bestemt« Noemi Katznelson, centerleder for Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet

Men udviklingen vendte hurtigt igen, og siden har flere unge holdt mere end to års pause efter gymnasiet, før de går i gang med videregående uddannelse.

I 2011 var hver fjerde fra den årgang, der havde fået huen på to år tidligere, gået i gang med uddannelse. Sidste år gjaldt det knap hver tredje, ifølge Danmarks Statistik.

I mellemtiden er fremdriftsreformen blevet indført, og i 2015 kom uddannelsesloftet, der begrænser unges mulighed for at tage mere end én bacheloruddannelse. Og ifølge Camilla Hutters har reformerne haft modsatrettede effekter på de unge:

»Man har på den ene side sagt til de unge, at de skal gå hurtigt i gang, for ellers bliver deres karakterer mindre værd. Men samtidig er der lavet reformer, der illustrerer, at man skal være sikker i sit valg og have meget klare planer for sin uddannelse. Derfor føler mange, at de skal tænke sig mere om og blive klogere på nogle områder og oplever valget som ret svært«.

Laura Louise Sarauw, post doc. i uddannelsesvidenskab ved DPU, er enig i, at politikerne sender blandede budskaber.

»De unge tænker, at de kun har ét skud i bøssen. De skal vælge den rigtige uddannelse første gang, for de kan ikke sådan bare lige uden omkostninger vælge om. Men når de så har valgt et spor, kan de på grund af fremdriftsreformen ikke holde en pause og tænke sig om, eller gøre noget andet, hvis de bliver studietrætte«, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) kalder det »misinformation«, at skyde skylden på især loven mod dobbeltuddannelser, da ikke findes dokumentation for en sådan sammenhæng. Men han anerkender, at udviklingen kræver politiske tiltag.

»Det ene jeg vil gøre, det er at gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt. En af hjørnestenene er, at man har mulighed for at stoppe efter bacheloren og gå ud og arbejde i to eller fem år, men samtidig skal man have et retskrav til at komme tilbage og tage sin kandidatuddannelse. Det kan godt inspirere flere til at starte tidligere«, siger ministeren, der løfter sløret for, at han til efteråret vil fremsætte en samlet plan for at lave et mere fleksibelt uddannelsessystem.

Unge føler sig pressede til at vælge rigtigt

Ifølge Noemi Katznelson, der er centerleder for Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, har unge i dag mange overvejelser omkring valg af uddannelse, fordi de har en oplevelse af, at de skal vælge rigtigt første gang.

»Uddannelsesvalget er enormt ladet med betydning, fordi de oplever, at de ikke har uendelige skud i bøssen. Men mange aner ikke, hvad de skal vælge og er meget i tvivl om, hvad det rigtige er for dem, og hvad de skal mærke efter«, siger hun, der også peger på en anden stor faktor for det stigende valg af flere sabbatår: Uddannelsesudmattelse.