Regeringen i nyt udspil: Skoledagen skal være kortere

Folkeskoleelevernes skoledag bliver kortere, hvis det står til regeringen.

I morgen præsenterer regeringen et folkeskoleudspil, hvor den ifølge Politikens oplysninger vil foreslå, at skoleugen skal være gennemsnitligt 1,8 timer kortere.

I dag er minimumstimetallet for børnehaveklasse til og med 3. klasse 30 timer. Det skal fremover være 27,8 timer. Timerne på mellemtrinnet skal sænkes fra 33 til 31,5 timer, mens udskolingen, som er 7. til og med 9. klasse, skal gå fra at have 35 til 33,5 timer.

Mindre af den anderledes undervisning

Af den del af udspillet, som Politiken er kommet i besiddelse af, fremgår det også, at regeringen ønsker færre af de såkaldte understøttende undervisningstimer til fordel for flere klassiske fagtimer som dansk og matematik.

I 5. klasse skal eleverne gå fra at have 3,8 timer understøttende undervisning om ugen til en enkelt.

Intentionen med den understøttende undervisning er, at eleverne skal have anderledes og varieret undervisning. Det kan for eksempel være i form af en tur til mosen eller besøg fra violinisten fra den lokale musikforening.

Skolelederformand er kritisk

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, siger, at politikerne »skal holde fingrene væk«:

»Vi har helt grundlæggende den holdning, at regeringen skal lade være med at pille ved reformen nu. Og den skal slet ikke gøre det, hvis udspillet ikke hænger på et stort, politisk flertal. Regeringen kan komme med noget, der er flertal for, og som der er forskningsmæssig evidens for. Kan den ikke det, skal den holde fingrene væk. Så enkelt er det«.

SF: Ikke flere fagtimer

Forslaget om flere timer i eksempelvis dansk og matematik falder ikke i god jord hos SF.

»Jeg har ikke set det konkrete udspil. Men det er en dårlig idé at lave flere fagtimer. Det bliver eleverne ikke mindre skoletrætte af. Jeg er glad for, at regeringen foreslår en kortere skoledag. Men det hjælper ikke, hvis det samtidig betyder farvel til de aktiviteter, der giver afveksling i skoledagen«., siger Jacob Mark, som er SF’s politiske ordfører.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra professionshøjskolen VIA siger:

»Jeg har talt for at gøre den understøttende undervisning til en integreret del af fagtimerne. Her vælger regeringen at gå en anden vej og beskære den understøttende undervisning og så lave flere fagtimer. Især fra de mellemste klassetrin og frem bliver den understøttende undervisning nærmest aflyst. Det er et opgør med et af de centrale elementer i reformen«.

Han tilføjer:

»Mit bud vil være, at det bliver svært at få hele forligskredsen med. Og derfor bliver det vel en del af valgkampen«.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker ikke at kommentere udspillet, før det præsenteres i morgen.