Ny forskning: Flere timer i skolen giver bedre karakterer Især børn fra lavt-uddannede hjem har gavn af mere undervisning, viser ny forskning. Regeringen vil forkorte skoleugen med 1,8 timer.

Antallet af undervisningstimer i folkeskolen har en direkte betydning for, hvor gode karakterer eleverne får til afgangsprøverne i 9. klasse.

For første gang nogensinde har forskere afdækket effekten af flere undervisningstimer over et helt skoleforløb fra 1. til og med 9. klasse. Undersøgelsen kommer, netop som regeringen har offentliggjort et folkeskoleudspil, der vil forkorte skoleugen med i snit 1,8 timer ved at give flere timer til naturfag og markant færre timer til understøttende undervisning, som er timer, der skal skabe variation i skoledagen.

1 times undervisning mere om ugen i dansk eller matematik vil over et helt skoleforløb give en højere karakter på 0,21 karakterpoint i snit for alle elever målt på 9.-klasses afgangsprøver. 2 timer mere om ugen vil øge karakteren med 0,42 karakterpoint. »Effekten er statistisk set meget stærk og signifikant, så vi kan med stor sikkerhed sige, at flere timer gavner eleverne«, siger Eskil Heinesen, der er økonom og forskningsleder ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Han har gennemført undersøgelsen sammen med forskere fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Især elever fra hjem uden uddannelse ud over folkeskolen lærer mere af flere timer på skemaet. Deres karakterer stiger i snit med 0,29 karakterpoint med en ekstra time per uge, mens drenge med ikkevestlig baggrund oplever den største høst af en ekstra undervisningstime om ugen med 0,36 højere karakterpoint. Børn af forældre med videregående uddannelser får en stigning på 0,17 karakterpoint.

»Det er væsentligt at vide, at flere timer giver bedre læring og bedre resultater. Og at det især gælder børn, hvis forældre har lave uddannelser. Undersøgelsen underbygger, at en ekstra indsats især har betydning for børn, der kommer i skole med lidt svagere forudsætninger«, forklarer Eskil Heinesen. Undersøgelsen bygger på data fra 68.551 elever, der startede i folkeskolen i årene 2003-05 og afsluttede 9. klasse i 2012-14. Eleverne i undersøgelsen forlod dermed folkeskolen, umiddelbart før folkeskolereformen trådte i kraft i 2014. Med den fik danske elever flere timer, eksempelvis blevtimetallet for indskolingen hævet fra knap 22 til 30 timer.

Effekten af flere undervisningstimer har været meget omdiskuteret. Forskning baseret på enkelte skoleår peger i samme retning som den nye fra Rockwool Fonden og Vive. Men Peter Allerup, der er professor i pædagogisk statistik ved Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, fastholder, at antallet af undervisningstimer ikke har en effekt på elevernes præstationer. Han henviser til de såkaldte PIRLS- og TIMMS-undersøgelser fra 2011, som han står bag, og er kritisk over for den nye undersøgelse.

»En effekt på 0,21 karakterpoint er måske statistisk signifikant, men den er så lille, at man næsten ikke kan få øje på den. Derfor har den ikke stor pædagogisk betydning«.

Professor Simon Calmar Andersen ved Institut for Statskundskab under Aarhus Universitet betegner omvendt undersøgelsen som »metodisk solid«. Han har påvist, at flere timer gavner eleverne mere end to lærere i klassen, hvis undervisningen har kvalitet og er varierende.

»På baggrund af den nye undersøgelse og egen forskning, vil jeg råde regeringen til ikke at skrue ned for timetallet«, siger forskeren. Den kritik påvirker ikke undervisningsminister Merete Riisager (LA).

»Vi lægger netop til flere fagtimer. Der er ikke belæg for at sige, at det er de sidste understøttende undervisningstimer, som bringer os helt i top. Det handler mere om at have dygtige lærere og en undervisning, der fungerer godt«, siger hun.