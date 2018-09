4 CBS-studerende reagerer på udspil: »Det er måske ikke så fedt for staten, hvis de studerende er lang tid om at blive færdige« Studerende fra CBS tager blandet imod, at regeringen vil tilbyde tre års pause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen.

Andreas Schiersing, 25 år, læser international business and politics på 1. semester. »Det er ganske smart, at man får nogle år efter sin bachelor, hvor man kan tage ud og finde sig selv og opnå andre kompetencer i en anden sammenhæng, så det hele ikke foregår i et klasseværelse. Men det er måske ikke så fedt for staten, hvis de studerende er lang tid om at blive færdige.

»Jeg tænker både ja og nej i forhold til, om jeg selv ville benytte mig af muligheden. Jeg er ved at være lidt oppe i årene. Inden jeg startede her, gik jeg og fedtede lidt med en professionsbachelor, det er derfor, at jeg er en af de lidt ældre studerende her. Så jeg kunne godt tænke mig at komme hurtigt i gang med min kandidat. Man lærer jo bedst, når man er lidt yngre. Men jeg kan snildt forstå, hvis der er andre på min alder, der gerne vil ud og lære noget nyt«.

Sofie Maschmann, 21 år, læser engelsk og organisationskommunikation på 3. semester.

»Det lyder meget smukt, at man kan få noget erhvervserfaring, men set fra samfundets side, er det på en eller anden måde i alles interesse, at man kommer hurtigt videre. Som studerende er man en stor byrde for samfundet, og er man længere tid undervejs, kommer folk for sent ud på arbejdsmarkedet. Man bliver lidt for gammel, før man er færdig.

»Jeg vil personligt hellere igennem systemet hurtigere frem for at være væk i tre år. Jeg tror, at jeg hurtigt vil kunne glemme de ting, jeg har lært på bacheloren, og det tror jeg vil kunne svække min kandidat. Efter gymnasiet tog jeg et enkelt sabbatår og havde svært ved at begynde at studere igen, fordi det er noget helt andet end et fuldtidsjob. Men jeg er helt med på, at det er godt med erhvervserfaring«.

Andrea Todorovic, 21 år, læser erhversøkonomi og it på 5. semester.

»Det er rigtig fedt, at ministeren skaber muligheder for de studerende frem for begrænsninger. Mange føler sig låst af, at man kun må tage én bacheloruddannelse. Det har gjort, at mange dropper ud lige inden, de er færdige, fordi de er bange for at vælge forkert. I forlængelse af det, er det et rigtig godt tilbud, at man kan komme ud i erhvervslivet og prøve ting af«.

»Hvis jeg fik muligheden for at vente med at starte på min kandidat, når jeg bliver bachelor til sommer, ville jeg helt klart gøre det. Jeg ville tage ud i erhvervslivet og udfolde mig selv og lære mig selv bedre at kende i forhold til de kompetencer, jeg har. Det ville give mig et andet indblik i, hvordan de ting, jeg har lært her, virker i praksis«.

Peter Juul Linné, 23 år, læser engelsk og organisationskommunikation på 3. semester.

»Jeg kan være bekymret over de praktisk krav i forslaget i forhold til, om det er muligt at komme ind igen på kandidatdelen, hvis man ikke har haft relevant erhvervserfaring«.

»Jeg ville ikke gøre det personligt. Det ville være svært at komme tilbage igen på studiebænken efter en pause. Det er nok individuelt, men jeg ville skulle holde den løbende«.

»Jeg er først færdig med min kandidat som 27-årig, og har planer om at tage ud i verden derfra og arbejde. Lægger jeg tre år ind imellem bacheloren og kandidaten, er det pludselig otte år, jeg studerer. Men for bachelorer, der ikke helt ved, hvilken kandidat, de skal vælge, kan erhvervserfaring være godt, så de får en bedre baggrund at vælge ud fra«.